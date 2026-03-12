В 2025 году грантовая программа Власна справа стала доступной и для креативного сектора. Уже почти 200 предпринимателей получили средства на запуск своего бизнеса.

О пути от подачи заявки до открытия мастерских редактору Фактов ICTV Ангелине Малиновской рассказали сами грантеры.

Программа Власна справа: вдохновляющие истории грантеров

— У меня изменилось буквально все, потому что я брала не на развитие, а на открытие своей мастерской, — говорит Юлия Бевзюк, которая получила грант в размере 200 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Художественная мастерская Zirochka Ceramics в Кропивницком — ее первая, а потому такая особенная. И поскольку это новый опыт, финансовая поддержка от государства, признается Юлия, стала очень важной.

К тому же это дало быстрый старт — женщина сходила на свой первый мастер-класс по керамике только в мае, а уже в ноябре получила грант на собственное дело. Более того, в январе ее мастерская начала работу в тестовом формате, а сейчас уже и доход приносит.

— У меня не было мастерской, я занималась всем этим просто как хобби, у себя дома, ходила на мастер-классы в других городах. У меня не было никакого бизнеса, я даже не была ФЛП до одобрения заявки. Так что изменилось действительно все. Грантовые средства помогли мне закупить необходимое оборудование для собственной мастерской: печь для обжига керамики, материалы и инструменты (глину, краски, глазури), мебель, а также частично покрыть аренду помещения на первые месяцы, — рассказывает победительница грантовой программы Власна справа.

И теперь в Кропивницком есть свой центр керамической деятельности, которого не было раньше и о котором так мечтала Юлия. В мастерской еженедельно проводятся мастер-классы по лепке, изготовлению и обжигу глиняных изделий. Далее грантополучательница планирует расширять свой бизнес и продавать собственную керамику по всей Украине.

Механизм программы Власна справа достаточно прост, доступен и прозрачен, делится Юлия. Заявка на получение гранта и бизнес-план подается через портал Дія. А в открытом доступе можно узнать всю необходимую информацию: от процедуры подачи заявки до, собственно, механизма получения гранта.

— В самой процедуре подачи заявки на грант вообще не было никаких проблем, потому что это быстро, через Дію. Она занимает буквально полчаса. К тому же вся коммуникация с Государственным центром занятости, который и рассматривает заявки, также очень быстрая и простая. Если возникают какие-то вопросы, они сразу направляют их вам на почту, — рассказывает победительница грантовой программы Власна справа.

Самым сложным этапом для Юлии стал бизнес-план. Формировать его она начала в середине лета, а подала в начале октября. И писала его не сама, а вместе с грантовым консультантом, потому что мало иметь хорошую идею, нужно ее сфокусированно подать.

— Я была ответственна за описательную часть бизнес-плана. Поскольку я четко понимала идею своей мастерской, этот этап был для меня достаточно легким. Помощь консультанта понадобилась там, где появились цифры и просчеты, такие как прибыль, выплаты и т. д., — говорит Юлия.

Владелица мастерской советует не пытаться сделать все самостоятельно, особенно если в чем-то не уверены. Кроме платных консультаций, в каждом городе есть бесплатные государственные учреждения, которые готовы помочь и поддержать начинающего бизнесмена.

— Когда я составляла описательную часть бизнес-плана, я еще обращалась в местный департамент развития бизнеса Кировоградской области. Там женщина просто бесплатно проконсультировала меня: что стоит убрать, а что, наоборот, добавить. Указала, на какие именно моменты комиссия будет обращать внимание, — рассказывает Юлия Бевзюк.

И тогда, с помощью, в коммуникации, у вас точно будет хороший бизнес-план, который примут с первого раза.

Однако даже если комиссия не одобрила его сразу, это не повод оставлять мечту и сдаваться. Это точно знает еще одна победительница грантовой программы Власна справа Кристина Струтинская.

Ей не согласовали выделение средств с первого раза, но женщина попробовала еще раз и все же получила финансовую поддержку в размере 75 тыс. грн на открытие школы вокала и хорового искусства Академия голоса в Ивано-Франковске.

— Когда я подавала заявку на микрогрант впервые, мне отказали. Потому что у меня были некоторые замечания по бизнес-плану от комиссии. Но я доработала, учла все замечания — и со второй попытки мне согласовали выделение средств. Скажу честно, хорошо, что было время все еще раз обдумать и доработать, поскольку благодаря этому я углубила свою идею и понимание, как будет работать моя школа после запуска, — говорит получательница гранта.

Над бизнес-планом Кристина Струтинская работала самостоятельно, только с просчетами ей помогали друзья.

— Лично для меня не было никаких непреодолимых трудностей. Конечно, сложно моментами все, что в голове, вынести на бумагу, особенно если пишешь бизнес-план самостоятельно. Чтобы это было лаконично, четко и понятно. Чтобы донести до людей свою идею не в нескольких страницах, а в нескольких предложениях, — рассказывает она.

Поэтому если у вас нет средств на экспертизу при написании бизнес-плана, это не повод сворачивать мечту. И даже в случае неудачи в начале терпение, настойчивость обязательно дадут результат.

— Вспоминается тяжелый период с обстрелами, холодами и отключениями в январе. Именно тогда мне позвонили и сказали: “Поздравляем, ваша заявка на грант согласована”. Как сегодня помню этот момент и как тогда сказала: “Боже, это лучшие новости за последнее время!”, — делится грантополучательница.

И хотя на открытие школы вокала понадобились также собственные средства, гранты помогли приобрести современную активную акустическую систему, офисную мебель, держатели для нот, а также бытовые вещи. Часть из них пошла на аренду зала и рекламу.

Школе пока всего два месяца, но она уже работает: люди, как дети, так и взрослые, приходят и занимаются. Теперь в Ивано-Франковске есть настоящее творческое музыкальное пространство, которое вдохновляет.

На грантовые средства развивается пространство и в Виннице. Это центр арт-терапевтических трансформационных игр и метафорических карточек, на который Татьяна Грицай получила 100 тыс. грн.

— Я бы советовала всем, даже тем, кто сомневается, участвовать в программе Власна справа и подавать заявки. Если государство дает такую возможность, ею нужно воспользоваться. И это, правда, очень крутая поддержка на первом этапе, когда человек только открывает собственный бизнес, — рассказывает Татьяна Грицай.

Больше всего начинающих ФЛП пугает неизвестность, говорит владелица арт-пространства.

— У меня тоже так было. В голове сразу столько вопросов: как это сработает, каким будет доход, справишься ли с налогами. А именно государство через конкретную поддержку, программу Власна справа, дарит ощущение, что ты не один в этом. И это определенная разгрузка, поскольку грантовые средства можно вложить, например, в мебель, технику, а свои — в налоги или в рекламу для продвижения собственного продукта, — говорит победительница грантовой программы Власна справа.

Помимо сомнений и волнения от ожидания согласования гранта, Татьяна вспоминает и более практические сложности. Несмотря на то что в подаче заявки и в процедуре получения финансовой помощи не было ничего сложного, реализация средств стала определенным вызовом для предпринимательницы.

— Трудности возникли уже после получения гранта. Потому что документально покупки на грантовые средства должны соответствовать суммам, прописанным в бизнес-плане. А за время ожидания на рынке меняются цены. И, например, в гранте я прописывала одну стоимость, а после его получения она увеличилась. Соответствие затем официально проверяет государство по чекам и магазинам, — говорит грантополучательница.

И вот через полгода с момента получения гранта, говорит Татьяна, будет комиссия, которая будет анализировать целесообразность и точность использования грантовых средств: что именно было приобретено и соотносится ли это с ценами, прописанными в бизнес-плане.

Но эти трудности — просто один из этапов, который точно стоит пройти, чтобы мечта о собственном деле ожила. Уже сейчас, когда предпринимательница заходит в офис, который обставила благодаря гранту, у нее есть ощущение Все получилось!

— У меня ощущение “вау”, определенной эйфории от того, что все получилось, — говорит Татьяна Грицай.

Все эти истории объединяют не только гранты, но и миссия — подарить украинцам возможность выдохнуть, переключиться, восстановиться ментально. Гончарство, пение, трансформационные игры — все эти пространства о творчестве, вдохновении, о времени, где можно на несколько часов забыть об ужасах войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.