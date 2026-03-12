Украина работает вместе с Румынией над расширением сети пунктов пропуска, введением совместного пограничного контроля, развитием новых транспортных маршрутов, в частности, железнодорожных.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Развитие маршрутов между Украиной и Румынией

По словам Кулебы, сегодня он находился с рабочим визитом в Румынии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в составе правительственной делегации.

– Во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном обсудили ключевые проекты развития пограничной инфраструктуры между нашими странами, – отметил он.

В частности, Украина планирует запуск нового пункта пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией.

Как отметил Кулеба, уже летом 2026 года планируют открыть его для легкового транспорта. После реализации первой очереди пропускная способность составит до 700 автомобилей в сутки.

В то же время важным проектом является реконструкция пункта пропуска Порубное – Сирет, что позволит увеличить пропускную способность границы на 300 грузовых автомобилей ежедневно, утверждает Кулеба.

Отдельное внимание они уделили инфраструктурному проекту – строительству моста через Дунай между Орловкой и Исакчей, который может стать новым транспортным коридором между Украиной и странами Европейского Союза.

По мнению Кулебы, развитие новых транспортных и железнодорожных маршрутов позволит сократить время пересечения границы, увеличить возможности для перевозок, укрепить экономическое сотрудничество между Украиной и Румынией.

Фото: Алексей Кулеба

