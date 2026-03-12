Україна працює разом з Румунією над розширенням мережі пунктів пропуску, запровадженням спільного прикордонного контролю, розвитком нових транспортних маршрутів, зокрема, залізничних.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Розвиток маршрутів між Україною і Румунією

За словами Кулеби, сьогодні він перебував з робочим візитом у Румунії разом з президентом України Володимиром Зеленським у складі урядової делегації.

– Під час зустрічі з президентом Румунії Нікушором Даном обговорили ключові проєкти розвитку прикордонної інфраструктури між нашими країнами, – зазначив він.

Зокрема, Україна планує запуск нового пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

Як зазначив Кулеба, вже влітку 2026 року планують відкрити його для легкового транспорту. Після реалізації першої черги пропускна спроможність становитиме до 700 автомобілів на добу.

Водночас важливим проєктом є еконструкція пункту пропуску Порубне – Сірет, що дозволить збільшити пропускну здатність кордону на 300 вантажних автомобілів щодня, стверджує Кулеба.

Окрему увагу вони приділили інфраструктурному проєкту – будівництву мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею, який може стати новим транспортним коридором між Україною та країнами Європейського Союзу.

На думку Кулеби, розвиток нових транспортних і залізничних маршрутів дозволить скоротити час перетину кордону, збільшити можливості для перевезень, зміцнити економічну співпрацю між Україною та Румунією.

Фото: Олексій Кулеба

