Украина строит свой Железный купол: четыре компонента для защиты
- Украина разрабатывает собственную многоуровневую систему ПВО, которая из-за масштабов территории будет значительно больше израильского Железного купола.
- Проект основан на четырех ключевых элементах и должен стать экономически выгодной альтернативой дорогостоящим комплексам Patriot и IRIS-T.
Украина работает над разработкой собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны. В отличие от израильского «Железного купола», украинская ПВО будет учитывать площадь государства и потребность в более широком радиусе защиты.
Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.
Железный купол Украины: каким он будет
Как отмечает Елизаров, прикрытие всей площади Украины высокозатратными комплексами типа Patriot или IRIS-T недостижимо из-за физических и экономических составляющих.
Однако он отметил, что альтернативой стал утвержденный военным руководством проект украинского Железного купола – многоуровневой системы, основанной на четырех ключевых элементах.
– Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол – это маленькое пятно, чисто по размерам, я имею в виду, – утверждает заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.
По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины системно работают, чтобы внедрить его.
Стоит отметить, что Павел Елизаров занял должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ в январе 2026 года.
По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, его ключевой задачей на этой должности является развитие так называемой малой ПВО для эффективного противодействия российским дронам.