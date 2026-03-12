Украина работает над разработкой собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны. В отличие от израильского «Железного купола», украинская ПВО будет учитывать площадь государства и потребность в более широком радиусе защиты.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.

Железный купол Украины: каким он будет

Как отмечает Елизаров, прикрытие всей площади Украины высокозатратными комплексами типа Patriot или IRIS-T недостижимо из-за физических и экономических составляющих.

Сейчас смотрят

Однако он отметил, что альтернативой стал утвержденный военным руководством проект украинского Железного купола – многоуровневой системы, основанной на четырех ключевых элементах.

– Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол – это маленькое пятно, чисто по размерам, я имею в виду, – утверждает заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины системно работают, чтобы внедрить его.

Стоит отметить, что Павел Елизаров занял должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ в январе 2026 года.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, его ключевой задачей на этой должности является развитие так называемой малой ПВО для эффективного противодействия российским дронам.

Читайте также
Мы можем быстро наладить производство ракет ПВО, нужны лицензии США — Зеленский
MIM-104 Patriot

Связанные темы:

Война в УкраинеВСУПовітряні сили України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.