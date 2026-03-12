Украина работает над разработкой собственной многоуровневой системы противовоздушной обороны. В отличие от израильского «Железного купола», украинская ПВО будет учитывать площадь государства и потребность в более широком радиусе защиты.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.

Железный купол Украины: каким он будет

Как отмечает Елизаров, прикрытие всей площади Украины высокозатратными комплексами типа Patriot или IRIS-T недостижимо из-за физических и экономических составляющих.

Сейчас смотрят

Однако он отметил, что альтернативой стал утвержденный военным руководством проект украинского Железного купола – многоуровневой системы, основанной на четырех ключевых элементах.

– Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол – это маленькое пятно, чисто по размерам, я имею в виду, – утверждает заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины системно работают, чтобы внедрить его.

Стоит отметить, что Павел Елизаров занял должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ в январе 2026 года.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, его ключевой задачей на этой должности является развитие так называемой малой ПВО для эффективного противодействия российским дронам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.