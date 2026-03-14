Украинские инженерные группы провели обследование выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей на территории стран Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Работа по восстановлению ТЭЦ

По словам министра, украинские инженерные группы обследовали восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

Как объяснил Шмыгаль, украинские энергокомпании заинтересованы в оборудовании с Рижской ТЭЦ. Украина уже направила соответствующее письмо для получения этого оборудования.

Кроме того, украинская сторона договорилась с представителями Нидерландов о поставках оборудования для Укрнафты, Укргаздобычи и Укртрансгаза, рассказал министр.

– Начинаем восстановление уже сейчас и усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме, – утверждает Шмыгаль.

10 марта Служба безопасности Украины задержала корректировщицу в Киеве, которая готовила новый российский обстрел по ТЭЦ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Ей грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Связанные темы:

