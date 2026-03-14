Украина ищет оборудование для ремонта ТЭЦ на станциях в странах ЕС — Шмыгаль
- Украинские инженерные группы провели обследование восьми выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей в странах ЕС с целью поиска оборудования, необходимого для ремонта станций.
- Правительство уже направило запросы на получение агрегатов с Рижской ТЭЦ и договорилось о поставках энергетического оборудования из Нидерландов.
Украинские инженерные группы провели обследование выведенных из эксплуатации теплоэлектроцентралей на территории стран Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Работа по восстановлению ТЭЦ
По словам министра, украинские инженерные группы обследовали восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.
Как объяснил Шмыгаль, украинские энергокомпании заинтересованы в оборудовании с Рижской ТЭЦ. Украина уже направила соответствующее письмо для получения этого оборудования.
Кроме того, украинская сторона договорилась с представителями Нидерландов о поставках оборудования для Укрнафты, Укргаздобычи и Укртрансгаза, рассказал министр.
– Начинаем восстановление уже сейчас и усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме, – утверждает Шмыгаль.
10 марта Служба безопасности Украины задержала корректировщицу в Киеве, которая готовила новый российский обстрел по ТЭЦ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Ей грозит пожизненное заключение за государственную измену.