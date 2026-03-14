Україна шукає обладнання для ремонту ТЕЦ на станціях у країнах ЄС — Шмигаль
- Українські інженерні групи провели обстеження восьми комісованих теплоелектроцентралей у країнах ЄС для пошуку обладнання, необхідного для ремонту станцій.
- Уряд уже направив запити на отримання агрегатів з Ризької ТЕЦ та домовився про постачання енергетичного устаткування з Нідерландів.
Українські інженерні групи провели обстеження комісованих теплоелектроцентралей на території країн Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Робота з відновлення ТЕЦ
За словами міністра, українські інженерні групи обстежили вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.
Як пояснив Шмигаль, українські енергокомпанії зацікавлені в обладнання з Ризької ТЕЦ. Україна вже направила відповідний лист для отримання цього обладнання.
Крім того, українська сторона домовилася з представниками Нідерландів про постачання обладнання для Укрнафти, Укргазвидобування та Укртрансгазу, розповів міністр.
– Починаємо відбудову вже зараз і посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими, – стверджує Шмигаль.
10 березня Служба безпеки України затримала коригувальницю у Києві, яка готувала новий російський обстріл по ТЕЦ та підприємствах оборонно-промислового комплексу. Їй загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.