Українські інженерні групи провели обстеження комісованих теплоелектроцентралей на території країн Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Робота з відновлення ТЕЦ

За словами міністра, українські інженерні групи обстежили вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

Як пояснив Шмигаль, українські енергокомпанії зацікавлені в обладнання з Ризької ТЕЦ. Україна вже направила відповідний лист для отримання цього обладнання.

Крім того, українська сторона домовилася з представниками Нідерландів про постачання обладнання для Укрнафти, Укргазвидобування та Укртрансгазу, розповів міністр.

– Починаємо відбудову вже зараз і посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими, – стверджує Шмигаль.

10 березня Служба безпеки України затримала коригувальницю у Києві, яка готувала новий російський обстріл по ТЕЦ та підприємствах оборонно-промислового комплексу. Їй загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

Пов'язані теми:

