Министр энергетики Денис Шмыгаль вместе с европейскими чиновниками осмотрел одну из киевских ТЭЦ, которую уничтожили российские удары. Она обеспечивала теплом 500 тыс. жителей столицы.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 24 февраля.

Шмыгаль и международные партнеры посетили киевскую ТЭЦ

С последствиями атак РФ ознакомились президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, главы правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии и Швеции, а также представители министерств и высокопоставленные чиновники.

Сейчас смотрят

По словам Шмыгаля, на территории таких объектов война перестает быть абстрактной статистикой или изображением с экрана.

 — Здесь видно, что Россия воюет против света, против тепла, против нормальности и возможности жить, — написал он.

Как отметил министр, теплоэлектроцентраль обеспечивала теплом 500 тыс. жителей Киева.

Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ
Шмигаль, ТЕЦ

За четыре года войны предприятие подверглось 13 ракетным и дронным атакам, девять из которых произошли за последние полгода.

После январского удара станция прекратила производство электроэнергии. В феврале в результате обстрела пятью баллистическими ракетами было остановлено производство тепла.

Без отопления остались более 1 100 многоквартирных домов, 118 школ и детских садов и 18 больниц.

— Это одновременно место преступления и доказательство российского варварства, но и место нашей стойкости, партнерства и солидарности. После каждого удара — ремонт, часто под риском повторных атак. И я благодарен каждой стране, которая предоставляет необходимое для восстановления оборудование, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

В столице были повреждены несколько многоэтажных домов на левом и правом берегах Днепра. В результате обстрелов произошли пожары, были пострадавшие.

В компании ДТЭК заявили, что тогда войска РФ нанесли самый мощный с начала года удар по энергетической системе. Под обстрелом оказалась Дарницкая ТЭЦ, по которой противник выпустил пять ракет.

Читайте также
Шмыгаль показал Рютте последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ
Денис Шмигаль, Марк Рютте

Связанные темы:

Антониу КоштаВойна в УкраинеДенис ШмыгальТЕЦ-5Урсула фон дер Ляєн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.