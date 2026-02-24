Министр энергетики Денис Шмыгаль вместе с европейскими чиновниками осмотрел одну из киевских ТЭЦ, которую уничтожили российские удары. Она обеспечивала теплом 500 тыс. жителей столицы.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 24 февраля.

Шмыгаль и международные партнеры посетили киевскую ТЭЦ

С последствиями атак РФ ознакомились президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, главы правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии и Швеции, а также представители министерств и высокопоставленные чиновники.

По словам Шмыгаля, на территории таких объектов война перестает быть абстрактной статистикой или изображением с экрана.

— Здесь видно, что Россия воюет против света, против тепла, против нормальности и возможности жить, — написал он.

Как отметил министр, теплоэлектроцентраль обеспечивала теплом 500 тыс. жителей Киева.

За четыре года войны предприятие подверглось 13 ракетным и дронным атакам, девять из которых произошли за последние полгода.

После январского удара станция прекратила производство электроэнергии. В феврале в результате обстрела пятью баллистическими ракетами было остановлено производство тепла.

Без отопления остались более 1 100 многоквартирных домов, 118 школ и детских садов и 18 больниц.

— Это одновременно место преступления и доказательство российского варварства, но и место нашей стойкости, партнерства и солидарности. После каждого удара — ремонт, часто под риском повторных атак. И я благодарен каждой стране, которая предоставляет необходимое для восстановления оборудование, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

В столице были повреждены несколько многоэтажных домов на левом и правом берегах Днепра. В результате обстрелов произошли пожары, были пострадавшие.

В компании ДТЭК заявили, что тогда войска РФ нанесли самый мощный с начала года удар по энергетической системе. Под обстрелом оказалась Дарницкая ТЭЦ, по которой противник выпустил пять ракет.

