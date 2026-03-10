В Киеве разоблачили агентку ФСБ, которая передавала координаты ТЭЦ для атак РФ
- Служба безопасности Украины задержала в Киеве агентку ФСБ.
- Она собирала координаты ТЭЦ и оборонных предприятий для атак РФ.
- Подозреваемой грозит пожизненное заключение за государственную измену.
В Киеве СБУ задержала корректировщицу, которая готовила новый российский обстрел предприятий оборонно-промышленного комплекса и ТЭЦ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как задержали агентку ФСБ, которая готовила удары по ТЭЦ Киева
Отмечается, что агентка ФСБ собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы, в частности проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей.
Также она следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, и передавала их координаты для подготовки ракетных атак.
– Фигурантка маскировала свои разведывательные вылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице, – рассказали в СБУ.
Там добавили, что на самом деле агент отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Отмечается, что злоумышленница отмечала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные цели.
Преступления фигурантки задокументировали, после чего ее задержали по месту жительства в Оболонском районе Киева.
Следствие отмечает, что пособницей врага оказалась продавщица магазина одной из торговых сетей.
Россияне завербовали ее во время поиска легких заработков в каналах Telegram. В ФСБ присылали ей задания, по которым женщина объезжала город и корректировала новые ракетно-дроновые удары по Киеву.
После обыска у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором, а также сменные сим-карты.
Агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Она находится под стражей без права на залог. Женщине грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.
Напомним, жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Злоумышленница корректировала российские удары по позициям ВСУ в окрестностях Покровска.