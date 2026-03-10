В Киеве СБУ задержала корректировщицу, которая готовила новый российский обстрел предприятий оборонно-промышленного комплекса и ТЭЦ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как задержали агентку ФСБ, которая готовила удары по ТЭЦ Киева

Отмечается, что агентка ФСБ собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы, в частности проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей.

Также она следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, и передавала их координаты для подготовки ракетных атак.

– Фигурантка маскировала свои разведывательные вылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице, – рассказали в СБУ.

Там добавили, что на самом деле агент отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что злоумышленница отмечала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные цели.

Преступления фигурантки задокументировали, после чего ее задержали по месту жительства в Оболонском районе Киева.

Следствие отмечает, что пособницей врага оказалась продавщица магазина одной из торговых сетей.

Россияне завербовали ее во время поиска легких заработков в каналах Telegram. В ФСБ присылали ей задания, по которым женщина объезжала город и корректировала новые ракетно-дроновые удары по Киеву.

После обыска у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором, а также сменные сим-карты.

Агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Она находится под стражей без права на залог. Женщине грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Напомним, жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Злоумышленница корректировала российские удары по позициям ВСУ в окрестностях Покровска.

