За минувшие сутки на фронте произошло 268 боевых столкновений.

Об этом сообщают в Генеральном штабе Украины.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 170 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 5036 дронов-камикадзе и совершил 2863 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 марта 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1484-е сутки.

