Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 21 марта: ВСУ уничтожили 1240 оккупантов и вертолет
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили 1240 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши воины уничтожили один танк, восемь боевых бронированных машин и почти 40 артиллерийских систем.
Потери врага в войне на 21 марта 2026
- личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,
- танков – 11 790 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 262 (+8) шт.,
- артиллерийских систем – 38 608 (+39) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 691 шт.,
- средств противовоздушной обороны – 1 333 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 (+1) шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) шт.,
- крылатых ракет – 4 468 шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 518 (+144) ед.,
- специальной техники – 4 096 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
