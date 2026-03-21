За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили 1240 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили один танк, восемь боевых бронированных машин и почти 40 артиллерийских систем.

Потери врага в войне на 21 марта 2026

  • личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,
  • танков – 11 790 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 262 (+8) шт.,
  • артиллерийских систем – 38 608 (+39) шт.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 691 шт.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 333 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 350 (+1) шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) шт.,
  • крылатых ракет – 4 468 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 518 (+144) ед.,
  • специальной техники – 4 096 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

Источник: Генштаб ВСУ

