Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1240 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни уразили один танк, вісім бойових броньованих машин та майже 40 артсистем.

Втрати ворога у війні на 21 березня 2026

  • особового складу – близько 1 286 940 (+1 240) осіб,
  • танків – 11 790 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 262 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 38 608 (+39) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 691 од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 333 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 (+1) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 188 985 (+1 781) од.,
  • крилатих ракет – 4 468 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 518 (+144) од.,
  • спеціальної техніки – 4 096 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 487-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 21 березня 2026 – ситуація на фронті
війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

