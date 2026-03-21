По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. Враг нанес 58 авиаударов, сбросив 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 5285 дронов-камикадзе и осуществил 2856 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 21 марта 2026 года

Потери противника в войне на 21 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 286 940 (+1 240) человек,
  • танков – 11 790 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 262 (+8) шт.,
  • артиллерийских систем – 38 608 (+39) шт.,
  • реактивных систем залпового огня – 1 691 шт.,
  • средств противовоздушной обороны – 1 333 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 350 (+1) шт.,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 188 985 (+1 781) шт.,
  • крылатых ракет – 4 468 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 518 (+144) ед.,
  • специальной техники – 4 096 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 487-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW, Генштаб ЗСУ

