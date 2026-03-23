Цьогоріч зима в Україні виявилася суворою. Морози, погодні коливання та російські обстріли створили складнощі для систем опалення, і в окремих регіонах жителі по кілька днів залишалися без тепла.

Коли вимкнуть опалення у Кривому Розі у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про завершення опалювального сезону в Кривому Розі

В Україні завершення опалювального сезону не прив’язане до конкретних дат і визначається погодними умовами. За словами віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, ресурсів для стабільного проходження сезону вистачає.

Кулеба підкреслив, що рішення ухвалюватимуться з урахуванням температури повітря. Він наголосив, що завдяки роботі прем’єр-міністра та першого віце-прем’єра є достатні ресурси для завершення сезону не за календарем, а відповідно до температурного режиму. Наразі обленерго готові продовжувати опалення до 15 квітня, орієнтуючись на погодні умови.

Міністр також повідомив, що нещодавно була проведена перевірка запасів ресурсів і все готово для того, щоб стабільно завершити поточний опалювальний сезон.

Чи відома дата закінчення опалювального сезону в Кривому Розі

Згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення (постанова КМУ №830), опалювальний період закінчується, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Тобто чіткої календарної дати немає, і все залежить від погодних умов конкретного року.

У Кривому Розі 23 березня завершено опалювальний сезон. Рішення про завершення опалювального сезону ухвалила Криворізька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради.

У Криворізькій теплоцентралі розповіли, що цей період став одним із найважчих за останні роки, адже місто не раз стикалося з наслідками обстрілів та перебоями з електропостачанням.

Попри це, тепловикам вдавалося щоразу відновлювати подачу тепла та підтримувати роботу системи для тисяч домівок. Рішення про завершення сезону було ухвалене міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Для працівників теплоцентралі ця зима стала справжнім випробуванням. Підприємство функціонувало в складних умовах, але змогло забезпечити стабільне теплопостачання. Підготовка до холодів також проходила непросто, однак завдяки підтримці Групи Нафтогаз і допомозі ремонтних команд з різних регіонів Україна місто вдалося належно підготувати до опалювального періоду.

Протягом сезону обстріли неодноразово впливали на роботу котелень — через знеструмлення вони змушені були тимчасово зупинятися. У таких ситуаціях фахівці діяли максимально оперативно: підключали обладнання до резервних джерел живлення, зокрема дизельних генераторів, і поступово відновлювали роботу мереж.

Бригади працювали безперервно, фактично у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі містян. У більшості випадків це вдавалося зробити менш ніж за добу.

Після завершення сезону підприємство вже розпочинає підготовку до наступної зими. Планується проведення ремонтів і модернізації обладнання та теплових мереж за підтримки Групи Нафтогаз.

Водночас керуючі компанії, ОСББ та ЖБК мають подбати про підготовку внутрішньобудинкових систем і оформлення необхідних актів готовності.

Також на теплоцентралі наголошують на важливості своєчасної оплати послуг теплопостачання або укладання договорів реструктуризації боргів, адже це напряму впливає на якісну підготовку міста до наступного опалювального сезону.

