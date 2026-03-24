За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 890 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне по состоянию на 24 марта 2026 года

личного состава – около 1 289 740 (+890) человек,

танков – 11 800 (+6) шт.,

боевых бронированных машин – 24 271 (+3) шт.,

артиллерийских систем – 38 695 (+33) шт.,

РСЗО – 1 696 (+1) шт.,

средств ПВО – 1 336 шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 350 шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023) шт.,

крылатых ракет – 4 468 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180) шт.,

специальной техники – 4 098 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.