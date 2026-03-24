Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери противника по состоянию на 24 марта: ВСУ уничтожили 890 оккупантов и 33 артиллерийские системы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 890 оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага в войне по состоянию на 24 марта 2026 года
- личного состава – около 1 289 740 (+890) человек,
- танков – 11 800 (+6) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 271 (+3) шт.,
- артиллерийских систем – 38 695 (+33) шт.,
- РСЗО – 1 696 (+1) шт.,
- средств ПВО – 1 336 шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 350 шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023) шт.,
- крылатых ракет – 4 468 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180) шт.,
- специальной техники – 4 098 шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.