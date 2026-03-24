За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 890 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне по состоянию на 24 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 289 740 (+890) человек,
  • танков – 11 800 (+6) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 271 (+3) шт.,
  • артиллерийских систем – 38 695 (+33) шт.,
  • РСЗО – 1 696 (+1) шт.,
  • средств ПВО – 1 336 шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 350 шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023) шт.,
  • крылатых ракет – 4 468 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180) шт.,
  • специальной техники – 4 098 шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

