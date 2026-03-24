Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 24 березня: ЗСУ знищили 890 окупантів та 33 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 890 окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 24 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб,
- танків – 11 800 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.,
- артилерійських систем – 38 695 (+33) од.,
- РСЗВ – 1 696 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 336 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.,
- крилатих ракет – 4 468 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180) од.,
- спеціальної техніки – 4 098 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.
