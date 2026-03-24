Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 890 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 24 березня 2026 року

особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб,

танків – 11 800 (+6) од.,

бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.,

артилерійських систем – 38 695 (+33) од.,

РСЗВ – 1 696 (+1) од.,

засобів ППО – 1 336 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.,

крилатих ракет – 4 468 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180) од.,

спеціальної техніки – 4 098 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

