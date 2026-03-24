Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 890 окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 24 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб,
  • танків – 11 800 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 38 695 (+33) од.,
  • РСЗВ – 1 696 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 336 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.,
  • крилатих ракет – 4 468 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 955 (+180) од.,
  • спеціальної техніки – 4 098 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

