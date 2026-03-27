В феврале дроны-перехватчики сбили рекордное количество целей – более 10 тыс. вражеских БпЛА самолетного типа, в том числе Shahed и Гербера.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что вместе с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом посетил позиции мобильных огневых групп, которые ежедневно защищают украинское небо.

— Показали, как работают наши решения в боевых условиях и как технологии улучшают эффективность ПВО. Украина строит многоуровневую систему “малой” ПВО с сочетанием разных типов средств. Это дает результат и формирует уникальный опыт, которого сегодня нет ни в одной стране мира, — сообщил он в Telegram.

В то же время Федоров проинформировал, что в феврале дронами-перехватчиками сбили рекордное количество – более 10 тысяч — вражеских БпЛА самолетного типа. Он подчеркнул, что литовская делегация своими глазами увидела, как мобильные огневые группы уничтожают воздушные цели в реальном времени.

Министр обороны очертил главную задачу — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Он подчеркнул, что это о системной защите людей и критической инфраструктуры.

Также стороны обсудили поддержку оборонных стартапов, в частности рассмотрели запуск совместного проекта в рамках Brave1 для украинских и литовских компаний.

Кроме того, министры обсудили финансирование и поставки, обозначив приоритеты сотрудничества, в частности производство украинских дронов, поставки артиллерийских боеприпасов повышенной дальности, продолжение программы PURL.

