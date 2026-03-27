У лютому дрони-перехоплювачі збили рекордні 10 тис. ворожих БпЛА – Федоров
- Міністри оборони України та Литви відвідали позиції мобільних вогневих груп.
- Як повідомив Михайло Федоров, литовська сторона на власні очі побачила, як у реальному часі мобільні вогневі групи знищують повітряні цілі.
- Крім того, він повідомив, що за лютий дрони-перехоплювачі збили понад 10 тис. ворожих БпЛА літакового типу, серед них – Shahed та Гербера.
Результати роботи дронів-перехоплювачів у лютому
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що разом з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом відвідав позиції мобільних вогневих груп, які щодня захищають українське небо.
– Показали, як працюють наші рішення в бойових умовах і як технології покращують ефективність ППО. Україна будує багаторівневу систему “малої” ППО — з поєднанням різних типів засобів. Це дає результат і формує унікальний досвід, якого сьогодні немає в жодної країни світу, – повідомив він у Telegram.
Водночас Федоров проінформував, що у лютому дронами-перехоплювачами збили рекордну кількість – понад 10 тисяч ворожих БпЛА літакового типу. Він наголосив, що литовська делегація на власні очі побачила, як мобільні вогневі групи знищують повітряні цілі в реальному часі.
Міністр оборони окреслив головне завдання — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Він наголосив, що це про системний захист людей і критичної інфраструктури.
Також сторони обговорили підтримку оборонних стартапів, зокрема розглянули запуск спільного проєкту в межах Brave1 для українських і литовських компаній.
Крім того, міністри обговорили фінансування та постачання, окресливши пріоритети співпраці, зокрема виробництво українських дронів, постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності, продовження програми PURL.