Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может помочь партнерам с защитой населения и стабилизацией ситуации.

По его словам, украинская сторона уже обсуждает возможности сотрудничества с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и Бахрейна, а также планирует переговоры с Кувейтом и другими странами.

Все они сталкиваются с общей проблемой, а именно с использованием Ираном ударных беспилотников, которых, по оценкам, уже было применено более 1400.

Украинские военные и специалисты по противовоздушной обороне накопили большой опыт в обнаружении и уничтожении дронов, поэтому Киев рассматривает возможность поделиться этими решениями с партнерами.

Одним из примеров таких разработок являются новые беспилотные системы-перехватчики, в частности дрон P1-Sun, который создавался именно для борьбы с воздушными целями.

Что известно о новом украинском дроне P1-Sun, читайте в нашем материале.

Украинский дрон-перехватчик P1: что известно

Дрон P1-Sun был впервые представлен компанией SkyFall на авиашоу в Дубае в конце 2025 года. Этот беспилотник позиционируется как перехватчик, предназначенный для борьбы с дронами типа Шахед и вертолетами.

Планер дрона изготовлен на 3D-принтере, что делает конструкцию модульной и позволяет производить тысячи единиц ежемесячно. Компания SkyFall, которая также создает украинский военный дрон Shrike FPV, рассказала, что украинские оборонные предприятия уже производят более 4 миллионов беспилотников в год, включая P1-Sun.

P1-Sun: технические характеристики

Максимальная скорость полета дрона составляет 300 км/ч. В доработанных моделях она увеличена на 50%, то есть до примерно 450 км/ч, а максимальная высота полета достигает 5 км.

P1-Sun оснащен системой FPV, которая позволяет оператору видеть изображение с камер дрона и точно управлять им и прицеливаться.

Дрон P1-Sun: дальность и назначение

Радиус перехвата этого дрона составляет примерно от 15 до 23 километров.

Основным назначением P1-Sun является уничтожение российских дронов Герань-2, Шахедыв, перехват вертолетов и других воздушных целей, а также оперативная защита стратегических объектов, баз и трубопроводов.

Дрон разрабатывался с участием войск передовой, чтобы гарантировать эффективность в реальных боевых условиях, и уже подтвердил свою боеспособность. На авиашоу в Дубае его показывали официальным делегациям из США, Великобритании, Германии, Франции, Латвии, Эстонии и ОАЭ.

Модульная конструкция дрона позволяет адаптировать его для различных боевых и гражданских применений, что делает P1-Sun универсальным решением в сфере беспилотных перехватчиков.

Дрон P1-Sun: цена

Украинский дрон-перехватчик P1-Sun, разработанный компанией SkyFall, стоит примерно 1000 долларов за один аппарат. Такую информацию озвучили во время международной выставки World Defence Show 2026.

Благодаря сочетанию высокой скорости, значительной высоты полета, массового производства и подтвержденной эффективности в боевых условиях, P1-Sun является одним из ведущих украинских военных беспилотников в своем классе.

