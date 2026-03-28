Российские оккупанты активизировались на нескольких направлениях в Покровской агломерации. Враг ведет штурмовые действия с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Об этом сообщает 7 корпус ДШВ.

Бои за Гришино

Так, основные штурмы враг направляет на Гришино и в направлении Родинского, продвигаясь флангами. Силы обороны ежедневно активно отражают атаки на Гришино.

В центре села продолжаются стрелковые бои; украинские подразделения сдерживают россиян и блокируют их продвижение с востока поселка. По данным наших военных, враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого входа в Гришино.

На северных окраинах города Покровск наши подразделения блокируют продвижение оккупантов.

На направлении Мирноград — Родинское подразделения 7-го корпуса ДШВ во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии Азов также уничтожают и останавливают противника.

В то же время по всей Покровской агломерации враг чаще стал применять управляемые авиабомбы и ударные дроны. Оккупанты используют неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия и накопления своих сил. Однако Силы обороны Украины активно этому препятствуют.

Так, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса ДШВ уничтожила и повредила четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда.

Гришино на карте

Село Гришино расположено к северо-западу от города Покровск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

