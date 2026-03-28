Російські окупанти активізувалися на кількох напрямках у Покровській агломерації. Ворог веде штурмові дії із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

Бої за Гришине

Так, основні штурми ворог спрямовує на Гришине та в напрямку Родинського, просуваючись флангами. Сили оборони щоденно активно відбивають атаки на Гришине.

У центрі села тривають стрілецькі бої; українські підрозділи стримують росіян та блокують їхнє просування зі сходу селища. За даними наших військових, ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине.

На північних околицях міста Покровськ наші підрозділи блокують просування окупантів.

На напрямку Мирноград — Родинське підрозділи 7-го корпусу ДШВ у взаємодії із 1-м корпусом Нацгвардії Азов також знищують та зупиняють противника.

Водночас по всій Покровській агломерації ворог частіше почав застосовувати керовані авіабомби та ударні дрони. Окупанти використовують несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття і накопичення своїх сил. Проте Сили оборони України активно цьому перешкоджають.

Так, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу ДШВ знищила та пошкодила чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда.

Гришине на карті

Село Гришине розташоване на північний захід від міста Покровськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

