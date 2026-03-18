Силы обороны Украины остановили первый за последние три месяца мотоштурм Гришино в Донецкой области.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Попытка штурма Гришино: что известно

По данным военных, для штурма Гришино российские оккупанты применили 13 единиц мототехники.

Подразделения 155 отдельной механизированной бригады и 425 отдельного штурмового полка Скала совместно со смежными силами в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили девять единиц мототехники еще на подступах к поселку.

Еще четыре единицы мототехники украинские военные остановили уже в самом Гришино.

В целом подтвержденные потери личного состава противника составили 17 человек.

Одновременно, по данным ДШВ, российские войска спланировано пытались прорваться и в районе Мирнограда.

Для этого оккупанты использовали две единицы МТ-ЛБ.

Однако эта попытка также завершилась неудачей. Обе единицы бронетехники были уничтожены, а личный состав ликвидирован.

В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ отметили, что последний раз подобную атаку с применением мототехники российские войска осуществляли в начале декабря 2025 года.

Тогда противник также безуспешно пытался прорваться в Гришино, используя багги.

Ранее в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ сообщали, что в Гришино Покровского района Донецкой области продолжаются интенсивные стрелковые бои.

Несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск в Покровской агломерации и не дают противнику оккупировать населенный пункт.

По данным военных, подразделения в полосе ответственности 7 корпуса удерживают определенные рубежи и проводят активные поисково-ударные действия в Гришино.

