Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере сроком не менее чем на 10 лет, которое предусматривает совместные проекты и технологическое сотрудничество.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оборонное соглашение Украины и Катара: что известно

Договоренности были достигнуты в Дохе во время встречи президента Владимира Зеленского с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару. Фото: Рустем Умєров
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару
Оборонна угода України та Катару

По словам главы государства, стороны обсудили вопросы безопасности и защиты жизни граждан.

— Договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, — отметил Зеленский.

Что предусматривает соглашение

Документ подписали начальники генеральных штабов Украины и Катара.

Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что речь идет именно о межправительственном соглашении между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар.

По его словам, документ формирует рамки для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности.

В частности, он охватывает направление противодействия современным воздушным угрозам, а также укрепление защитных возможностей.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения в сфере безопасности.

Глава государства поблагодарил руководство Катара за поддержку и готовность к сотрудничеству.

Президент также проинформировал катарскую сторону о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках со стороны России.

Он также подчеркнул важность укрепления противовоздушной обороны.

— Нам важно укреплять ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров, — подчеркнул Зеленский.

