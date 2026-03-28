Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере сроком не менее чем на 10 лет, которое предусматривает совместные проекты и технологическое сотрудничество.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оборонное соглашение Украины и Катара: что известно

Договоренности были достигнуты в Дохе во время встречи президента Владимира Зеленского с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Сейчас смотрят

По словам главы государства, стороны обсудили вопросы безопасности и защиты жизни граждан.

— Договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, — отметил Зеленский.

Что предусматривает соглашение

Документ подписали начальники генеральных штабов Украины и Катара.

Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что речь идет именно о межправительственном соглашении между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар.

По его словам, документ формирует рамки для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности.

В частности, он охватывает направление противодействия современным воздушным угрозам, а также укрепление защитных возможностей.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения в сфере безопасности.

Глава государства поблагодарил руководство Катара за поддержку и готовность к сотрудничеству.

Президент также проинформировал катарскую сторону о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках со стороны России.

Он также подчеркнул важность укрепления противовоздушной обороны.

— Нам важно укреплять ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров, — подчеркнул Зеленский.

Фото: Рустем Умеров

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.