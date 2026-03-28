Украина и Катар заключили оборонное соглашение на 10 лет — Зеленский
- Украина и Катар подписали оборонное соглашение сроком не менее чем на 10 лет.
- Документ подписали начальники генеральных штабов двух государств.
- Соглашение предусматривает совместные оборонные проекты, совместное производство и технологическую кооперацию.
Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере сроком не менее чем на 10 лет, которое предусматривает совместные проекты и технологическое сотрудничество.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Оборонное соглашение Украины и Катара: что известно
Договоренности были достигнуты в Дохе во время встречи президента Владимира Зеленского с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани.
По словам главы государства, стороны обсудили вопросы безопасности и защиты жизни граждан.
— Договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет, — отметил Зеленский.
Что предусматривает соглашение
Документ подписали начальники генеральных штабов Украины и Катара.
Секретарь СНБО Рустем Умеров уточнил, что речь идет именно о межправительственном соглашении между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар.
По его словам, документ формирует рамки для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности.
В частности, он охватывает направление противодействия современным воздушным угрозам, а также укрепление защитных возможностей.
Кроме того, Умеров подчеркнул, что соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения в сфере безопасности.
Глава государства поблагодарил руководство Катара за поддержку и готовность к сотрудничеству.
Президент также проинформировал катарскую сторону о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках со стороны России.
Он также подчеркнул важность укрепления противовоздушной обороны.
— Нам важно укреплять ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров, — подчеркнул Зеленский.
