Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Визит Зеленского в Катар 28 марта: что известно

Владимир Зеленский 28 марта прибыл в Катар в рамках международных дипломатических контактов Украины.

По его словам, безопасность в современном мире формируется через партнерство между государствами.

— Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты к поддержке всех, кто готов работать вместе ради этого, — отметил президент.

Детали программы визита пока не разглашаются.

Ожидается, что во время поездки могут обсуждаться вопросы безопасности, поддержки Украины и сотрудничества со странами региона.

