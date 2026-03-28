Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, що передбачає спільні проєкти та технологічну співпрацю.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Оборонна угода України та Катару: що відомо

Домовленостей досягли у Досі під час зустрічі президента Володимира Зеленського з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.

За словами глави держави, сторони обговорили питання безпеки та захисту життя громадян.

— Домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років, — зазначив Зеленський.

Що передбачає угода

Документ підписали начальники генеральних штабів України та Катару.

Секретар РНБО Рустем Умєров уточнив, що йдеться саме про міжурядову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар.

За його словами, документ формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки.

Зокрема, він охоплює напрям протидії сучасним повітряним загрозам, а також посилення спроможностей захисту.

Крім того, Умєров наголосив, що угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Глава держави подякував керівництву Катару за підтримку та готовність до співпраці.

Президент також поінформував катарську сторону про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки з боку Росії.

Він також наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони.

— Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів, — наголосив Зеленський.

Фото: Рустем Умєров

