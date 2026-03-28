Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Катару.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Володимир Зеленський 28 березня прибув до Катару в межах міжнародних дипломатичних контактів України.

За його словами, безпека у сучасному світі формується через партнерство між державами.

— Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього, — зазначив президент.

Деталі програми візиту наразі не розголошуються.

Очікується, що під час поїздки можуть обговорюватися питання безпеки, підтримки України та співпраці з країнами регіону.

