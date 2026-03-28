Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Візит Зеленського до Катару: перші заяви
Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Катару.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Візит Зеленського до Катару 28 березня: що відомо
Володимир Зеленський 28 березня прибув до Катару в межах міжнародних дипломатичних контактів України.
За його словами, безпека у сучасному світі формується через партнерство між державами.
— Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього, — зазначив президент.
Деталі програми візиту наразі не розголошуються.
Очікується, що під час поїздки можуть обговорюватися питання безпеки, підтримки України та співпраці з країнами регіону.
