В ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) российский враг нанес удар по Украине аэробаллистической ракетой Кинжал и 442 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас, а также беспилотниками других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 29 марта

Так, россияне запустили Кинжал из воздушного пространства Рязанской области, а дроны — из Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Около 300 беспилотников — это были Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила и подавила 380 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 16 беспилотников в семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов в 14 локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины по-прежнему фиксируются дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

