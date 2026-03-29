У ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) російський ворог завдав удару по Україні аеробалістичною ракетою Кинджал та 442 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 29 березня

Так, росіяни запустили Кинджал з повітряного простору Рязанської області, а дрони з Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Близько 300 безпілотників — це були Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряна оборона збила та придушила 380 ворожих дронів.

Зафіксовано влучання 16 безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 14 локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

