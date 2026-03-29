Ночью РФ атаковала Хмельницкую область: зафиксированы перебои со светом
Ночью российский враг атаковал Хмельницкую область — в регионе действовали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
В результате вражеской атаки на Хмельницкую область возникли перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение всех потребителей.
— На данный момент информация о погибших или пострадавших не поступала. Благодарю силы ПВО ВСУ за защиту, — рассказал глава ОВА.
Ночью Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Хмельницкой области.
