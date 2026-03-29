Ночью российский враг атаковал Хмельницкую область — в регионе действовали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 29 марта

В результате вражеской атаки на Хмельницкую область возникли перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение всех потребителей.

Сейчас смотрят

— На данный момент информация о погибших или пострадавших не поступала. Благодарю силы ПВО ВСУ за защиту, — рассказал глава ОВА.

Ночью Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Хмельницкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.