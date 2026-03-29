Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 29 марта: ВСУ уничтожили 1360 оккупантов и почти 2000 дронов
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1360 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне по состоянию на 29 марта
- личного состава – около 1 295 830 (+1 360) человек,
- танков – 11 820 (+8) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 313 (+16) шт.,
- артиллерийских систем – 39 001 (+65) шт.,
- РСЗО – 1 707 ед.,
- средств ПВО – 1 337 ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 977 (+181) шт.,
- специальной техники – 4 105 шт.
За прошедшие сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. Россияне нанесли 75 авиаударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для нанесения ударов 5173 дрона-камикадзе и осуществил 2909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
