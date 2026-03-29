За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1360 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне по состоянию на 29 марта

личного состава – около 1 295 830 (+1 360) человек,

танков – 11 820 (+8) шт.,

боевых бронированных машин – 24 313 (+16) шт.,

артиллерийских систем – 39 001 (+65) шт.,

РСЗО – 1 707 ед.,

средств ПВО – 1 337 ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 204 060 (+1 948) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 85 977 (+181) шт.,

специальной техники – 4 105 шт.

За прошедшие сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. Россияне нанесли 75 авиаударов, сбросив 227 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал для нанесения ударов 5173 дрона-камикадзе и осуществил 2909 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

