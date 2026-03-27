Рекордная атака дронов 24 марта: почему Россия наносит удары по центрам городов и что будет дальше

За сутки 24 марта Россия совершила одну из самых масштабных атак на Украину ударными дронами, растянув ее на несколько волн – ночную и дневную. По предварительным оценкам, враг применил около тысячи БпЛА.

О подобном сценарии заранее предупреждали и президент Владимир Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Особенностью атаки РФ 24 марта 2026 стала ее дневная фаза: дроны заходили с севера и двигались организованными группами, фактически колоннами, что усложняло работу ПВО. Под прицелом оказались не только регионы прифронтовые, но и центры крупных городов – Киев, Винница, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Житомир.

Больше о том, можно ли говорить об изменении тактики террора россиян и чего ждать дальше после массированного обстрела 24 марта – Факты ICTV узнавали эксперта по вооружениям Defense Express Ивана Киричевского и авиационного эксперта Константина Криволапа.

Массированные атаки посреди дня и 1000 дронов: как изменилась тактика россиян

Военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отметил, что среди главных особенностей атаки РФ 24 марта можно отметить попытку растянуть ее по продолжительности, а также – по количеству средств, являющихся определенным антирекордом.

– Но это только первый пример по гражданской инфраструктуре. Если же посмотреть на общую статистику потерь россиян по беспилотникам, которую вообще публикует Генеральный штаб, то в некоторые дни россияне теряют по 2000 даже немного больше оперативно-тактических БПЛА, – отметил он.

По его мнению, речь здесь идет не о конкретных российских действиях, а скорее об особенностях массового восприятия оборонной психологии среди нашего населения.

Он отметил, что, возможно, впервые за время полномасштабной войны с помощью БПЛА удалось сорвать атаку с возможным использованием ракет Циркон на базе пусковых установок Оникс – по крайней мере, впервые об этом стало известно.

Раньше ведь не было данных о том, что ВСУ поймали прямо перед стартовыми позициями столь опасные российские ракеты, чем сорвали атаку.

– Но, как видим, то, что должно быть из разряда “впервые в истории” и, соответственно, восприниматься по-особому широким общественным мнением, потерялось на фоне картин, что 15, – всего 15, – БпЛА из почти тысячи прорвались к назначенным целям, — обратил внимание эксперт.

В то же время, бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро Антонов, авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что россияне готовили эту атаку очень давно.

Такой вывод он связывает с их возможностями производства, подготовки всей комплектации, логистики, которая касается производства и перемещения этих БПЛА к пусковым площадкам.

Криволап подчеркнул, что россияне перешли от тактики использования ракет для нанесения по нам ударов к более дешевому средству – Шахедов.

– Они делают ставку на существенное удешевление средств и чем больше средств, тем лучше. Этот тренд – дешевые средства, имеющие разные возможности с точки зрения связи, управления, скажем, применения искусственного интеллекта. Это все говорит о том, что россияне будут стараться не только увеличивать количество этих Шахедов, но и будут переходить к постепенному управлению роями этих дронов, – пояснил он.

По словам эксперта, если рассматривать с точки зрения тактики подобные атаки, то сначала нужно иметь дешевое средство, оснастить его разными возможностями – связи, боевой части, функционала, оптики, тепловизионных камер, меш-модемов и так далее. После этого можно реализовывать технологии и алгоритмы SWARM – рой пчел, птиц, тараканов, рыб или муравьев или даже бактерий.

По его словам, каждый из этих способов может решать конкретную военную задачу: одни находят цели, другие распределяют их, третьи находят лучшие логистические маршруты. Четвертые – замещают тех, кто был сбит. И россияне будут идти именно в этом направлении.

Смогут ли россияне сделать такие атаки системными: мнение экспертов

Эксперты отмечают, что для того чтобы провести такую ​​атаку, россиянам нужно накопить не только беспилотники – необходимо и определенное количество личного состава.

Также Иван Киричевский рассказал, что и на локации, откуда запускают Шахеды, дроны не прибывают полностью снаряженными, ведь надо прикрутить боевые части и проверить исправность бортовых систем, так что подготовка может занимать много времени.

– Здесь нужно говорить не об их намерениях, а о наших конкретных действиях, чтобы этого не произошло… У нас уже была такая тенденция, когда россияне в октябре прошлого года провели атаку 800 дронов в сутки, затем начались удары с определенной системы по российским возможностям. Соответственно, я думаю, что будет такая же тенденция и сейчас, – заявил он.

Также Киричевский спрогнозировал, что после пика обстрелов следует ожидать проседания, ведь у россиян производство идет рывками – то спад, то подъем, то спад, то подъем.

Кроме прочего, РФ по некоторым данным продолжает передавать часть своих беспилотников Ирану.

По его словам, пик производства в работе ВПК россиян идет к концу года.

Также для ракет требуется определенная продолжительность производства – минимум несколько месяцев, так же и для дронов.

– Соответственно то, что россияне помогли один раз на такую ​​акцию, не означает, что они смогут делать это постоянно. Мы можем превентивно сработать так, чтобы не было ни Шахедов, ни применявшего их персонала, – пояснил он.

Авиационный эксперт Константин Криволап, между тем, отметил, что в июне прошлого года россияне производили около 3 тыс. шахедов в месяц, – и эти цифры подтверждались количеством ударов по нашим территориям.

Он добавил, что сейчас, вероятно, они вышли на цифру 4000-4500 беспилотников в месяц, так что для массированных обстрелов им приходится накапливать эти средства.

Почему враг выбрал удары именно по центрам областных городов

По словам эксперта по вооружениям Defense Express Ивана Киричевского, россиянам не стоит приписывать высокие и сложные мотивы в их обстрелах – речь идет о банальном желании уничтожить украинцев и убить нас в максимально возможном количестве, без особого хитрого замысла.

– Вопрос только в том, насколько они способны этот замысел реализовать. Ведь одним из аспектов того, что они запустили почти тысячу БпЛА именно в течение суток, может быть то, что если чисто математически сосчитать, то у них на такую ​​массированную атаку могло быть недостаточно сосредоточен персонал. Соответственно, один и тот же персонал пробегал почти сутки, – предположил он.

Константин Криволап, в свою очередь, заметил, что агрессоры умышленно избивают там, где есть скопления людей, а не по военным или полигонам.

– Они бьют там, где можно навести самый шум. Они же нас не понимают, что мы не россияне, которые сказали бы, давайте спрячемся и как-нибудь перетерпим, скажем властям, что же они такое делают – нас не защищает. Россияне на это рассчитывают. А для нас это понятно, что это тактика террора населения, не военная, – подытожил он.

Массированный обстрел Украины и война в Иране: повлиял ли дефицит ракет к системам Patriot

Эксперт Иван Киричевский отметил, что Шахеды в Украине не сбивают ракетами Patriot, и даже в Персидском заливе данные об активном использовании их по дронам – это может быть медийное преувеличение.

– Учитывая, сколько иранцы с россиянами выпустили по странам Персидского залива баллистических ракет и Шахедов, и если сосчитать эту сумму плюс известные цифры по использованию ракет Patriot, то они плюс-минус экономно работали, – считает он.

По его данным, для этих целей западные партнеры снабжают комплексы Raven, Gravehawk, и ракеты к ним имеются в достаточном количестве. Также есть специфические американские комплексы с управляемыми лазерными ракетами.

Авиационный эксперт Константин Криволап подчеркнул, что если у россиян есть чем бить по Украине, то они будут бить.

Просто в одних ситуациях они будут пытаться сэкономить ракеты, а в других – будут пытаться ими пользоваться. Один из основных выводов – это то, что Россия переходит к дроновой войне в большей степени, чем раньше.

Он предупредил, что дефицит ракет-перехватчиков был всегда, и теперь он будет только увеличиваться не только у нас, но и по всему миру.

– К тому же, страны Ближнего Востока, имея больше денег, смогут перебивать нас ценой. Возможно, именно это – одна из тем, с которой наш президент поехал туда, тема более-менее честного и благородного распределения этих ракет. Потому что так, как их используют эти страны, это не совсем эффективно и рационально, подытожил он.

Какие технологии есть у Украины для противостояния массированным атакам РФ

Как оценил Иван Киричевский, именно в сегменте противодействия беспилотникам у Украины нет жесткого дефицита средств.

– Даже было сообщение, что мы получили управляемые Hellfire, которые могут и по танкам стрелять, и по дронам. Конечно, всегда есть куда усиливаться, разворачивать оперативные возможности… но у нас постепенно растет количество сбитых российских дронов, – заявил он.

Эксперт напомнил, что даже в обстрелы 24 марта было сбито 97% дронов, а ранее и 70% сбитых Шахедов считались золотым показателем.

– Проблема состоит как раз в другом – нужны люди, чтобы применять БпЛА. Должно распространяться мнение, что дрон сам себя в воздух не поднимет и ракета сама себя не отстреляет, – подчеркнул Киричевский.

Среди основных технологий, используемых Украиной для противодействия российским атакам, по его словам, есть зенитные дроны – по сложности от простых полудронов, до уровня зенитной ракеты, только с пропеллером.

Различны с ЗРК и с дешевыми ракетами. Как, например, британские импровизированные ЗРК Raven под их ракеты АЭМ-132 и Gravehawk как раз под наши Р-73.

Также американские ракеты ПКВС, вероятно, могут использоваться, как и армейская авиация с бортовыми пулеметами на борту.

– Вопрос не в каких-то особых технологиях, а просто в том, чтобы обладать соответствующей массовостью средств. Ее еще нужно наращивать, как и массированность персонала. Есть определенный парадокс в том, что почему-либо после какой-либо такой массовой российской атаки очереди добровольцев не наблюдаются. Приходится прилагать усилия даже в рамках проведения кампании рекрутинга, – отметил он.

Эксперт Константин Криволап сообщил, что хотя мы сбили очень большое количество дронов во время массированной атаки 24 марта, нужно понимать, что резервы для улучшения этой ситуации все еще есть.

Он также подчеркнул, что армии не хватает физически людей, которые могут этим заниматься.

– Потому что ночная смена отработала отлично. Лишь вторая смена, которая должна их подменять днем, – судя по всему, их было меньше ночных. Они, похоже, не успевали так надежно и эффективно выполнять те задачи, которые выполняла ночная смена. Произошедшее показало, что у нас есть зоны, которые ПВО еще не перекрывает, – сказал Криволап.

Он добавил, что наши защитники сделали очень многое, и концепция Федорова и Елизарова с помощью ИИ останавливать все, что к нам летит еще на границе или на линии боевого столкновения работает отлично. Однако следует помнить, что дыры в обороне будут всегда, а россияне всегда будут их искать.

По его оценке, наиболее эффективным будет использование привязных аэростатов, которые будут достаточно четко контролировать воздушное пространство и самолеты легкомоторной авиации, которые смогут перехватывать Шахеды.

