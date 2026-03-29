Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 29 березня: ЗСУ знищили 1360 окупантів та майже 2000 дронів
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1360 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на війні на 29 березня
- особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб,
- танків – 11 820 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.,
- артилерійських систем – 39 001 (+65) од.,
- РСЗВ – 1 707 од.,
- засобів ППО – 1 337 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 977 (+181) од.,
- спеціальної техніки – 4 105 од.
Минулої доби на фронті відбулося 222 бойових зіткнення. Росіяни завдали 75 авіаційних ударів – скинули 227 керованих авіабомб. Крім того, ворог використав для ураження 5173 дронів–камікадзе та здійснив 2909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
