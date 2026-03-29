Вчера утром российские подразделения попытались провести штурм в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Механизированный штурм Малой Токмачки

Так, россияне полагали, что под прикрытием утреннего тумана смогут незаметно войти в Малую Токмачку. Оккупанты для штурма задействовали танк-“ежа”, боевую машину пехоты и два автомобиля Улан.

Однако российским штурмовикам и близко не удалось приблизиться к Малой Токмачке. Кстати, вражеские пропагандисты заявляют, что этот населенный пункт находится под контролем России еще с лета 2025 года.

Подразделения 118 ОМБр и 108-й Кодацкой бригады территориальной обороны ВСУ остановили и уничтожили совместным огнем вражескую колонну.

В результате уничтожена бронированная техника, ликвидировано 10 российских штурмовиков, еще 10 оккупантов получили ранения.

За прошедшие сутки на юге Украины произошло 67 боевых столкновений.

На Александровском направлении противник атаковал 22 раза, на Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов. На Ореховском направлении враг 10 раз атаковал в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степового.

На Приднепровском направлении противник совершил два штурма.

За прошедшие сутки враг активно применял авиацию, нанеся 17 авиационных ударов с использованием 96 корректируемых авиабомб.

Накануне 7-й корпус ДШВ сообщил, что российские оккупанты активизировались в Покровской агломерации. Враг ведет наступление в направлении Гришино и Родинского, продвигаясь флангами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1495-е сутки.

