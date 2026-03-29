Вчора зранку російські підрозділи спробували штурмувати біля населеного пункту Мала Токмачка, що на Запоріжжі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Механізований штурм на Малу Токмачку

Так, росіяни думали, що під прикриттям ранкового туману зможуть непомітно зайти у Малу Токмачку. Окупанти для штурму залучили танк-“їжака”, бойову машину піхоти та два автомобілі Улан.

Проте російським штурмовикам і близько не вдалося наблизитися до Малої Токмачки. До речі, ворожі пропагандисти заявляють, що цей населений пункт перебуває під контролем Росії ще з літа 2025 року.

Підрозділи 118 ОМБр та 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони ЗСУ зупинили та знищили спільним вогнем ворожу колону.

У результаті знищено броньовану техніку, ліквідовано 10 російських штурмовиків, ще 10 окупантів зазнали поранень.

За минулу добу на півдні України відбулося 67 бойових зіткнень.

На Олександрівському напрямку противник атакував 22 рази, на Гуляйпільському напрямку відбулося 33 атаки окупантів. На Оріхівському напрямку ворог 10 разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив два штурми.

Минулої доби ворог активно застосовував авіацію, здійснивши 17 авіаційних ударів з використанням 96 коригованих авіабомб.

Напередодні 7 корпус ДШВ повідомляв, що російські окупанти активізувалися в Покровській агломерації. Ворог штурмує у напрямку Гришиного та Родинського, просуваючись флангами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

