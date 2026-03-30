Речные раки считаются настоящим деликатесом, однако стоит помнить, что ловить их в водоемах разрешено не всегда. В Украине ежегодно вводятся сезонные ограничения, чтобы сохранить популяцию речных раков.

Разрешено ли ловить раков в Украине

В настоящее время действует временный запрет на лов раков. По данным Госэкоинспекции, он продлится с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года. В это время раки размножаются, вынашивают икру и формируют молодняк, поэтому любой лов может серьезно навредить их численности.

На период действия ограничений разрешения на лов раков нет. Запрет распространяется на все рыбохозяйственные водоемы страны без исключения.

Под ограничения подпадает любой лов:

промышленный;

любительский;

спортивный.

Также запрещено использовать любые орудия лова.

Когда в Украине разрешат ловить раков

Многих интересует, когда в Украине разрешат ловить раков после снятия ограничений. В большинстве регионов вылов снова станет возможным уже с 1 июля 2026 года.

Впрочем, есть исключения — в некоторых водоемах, в частности в Закарпатье, в Днестровском лимане, Кучурганском водохранилище и части водоемов Одесской области, сроки могут отличаться.

После снятия запрета будут действовать четкие правила:

не более 30 раков в сутки на водоемах общего пользования;

до 50 — на платных водоемах;

разрешены только определенные способы ловли (например, раколовки, ручной сбор и т. п.).

Какие ограничения действуют даже после снятия запрета

Даже когда разрешение на лов раков возобновляется, рыбакам необходимо соблюдать ряд правил. В частности, нельзя ловить раков в темное время суток с использованием подсветки.

Также установлен минимальный размер:

10 см — для большинства водоемов;

9 см — для отдельных регионов, в частности Дуная и Азовского бассейна.

Эти требования направлены на то, чтобы молодые особи успевали вырасти и размножиться.

Какова ответственность за нарушение

Нарушение правил может обернуться серьезными последствиями. Если игнорировать ограничения и не обращать на них внимания, придется отвечать по закону.

Предусмотрены:

административные штрафы;

возмещение убытков;

в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Сумма компенсации за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн, и она начисляется за каждую особь.

