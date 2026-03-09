С наступлением теплых дней и приходом марта украинцы все чаще выбираются на пикники у рек и водоемов. Весна пробуждает природу, а для тех, кто любит проводить время наедине с тишиной и покоем, открывается любимое развлечение — рыбалка. Однако вскоре для многих рыбаков может появиться неприятный сюрприз: наслаждаться любимым хобби станет сложнее.

Что такое удостоверение рыбака и как его получить, читайте в нашем материале.

Удостоверение рыбака: что это

В Украине обсуждают инициативу введения новых правил для любителей рыбалки. В частности, обсуждается идея введения обязательного удостоверения рыбака в Украине, без которого ловить рыбу станет запрещено. Эта инициатива уже вызвала споры среди специалистов, ведь, по их мнению, она может ограничить право граждан на пользование природными ресурсами.

Сейчас смотрят

Об этом во время эфира на телеканале Я-UA ТВ рассказал руководитель специализированного товарного рыбного хозяйства Нижнее Белоцерковское на реке Рось Сергей Горбаченко.

Сергей Горбаченко отметил, что предлагаемое удостоверение будет отличаться от существующего рыболовного билета и фактически станет отдельным документом, подтверждающим право человека на рыбную ловлю.

По его словам, такое изменение может противоречить статье 13 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право пользоваться общегосударственными природными ресурсами, среди которых водные биоресурсы и рыба, способная к естественному воспроизводству.

Горбаченко также подчеркивает, что перед внесением изменений государство должно четко определить статус водных объектов и разграничить территории, где ведется хозяйственная или промышленная деятельность с рыбой. Это касается, в частности, водоемов, которые используются предприятиями для разведения рыбы.

В то же время Водный кодекс Украины предусматривает право граждан на общее водопользование, и в настоящее время не существует законных оснований для полного запрета любительской рыбалки.

По оценке эксперта, обязательное удостоверение рыбака может вывести любительскую рыбалку из категории общего водопользования и создать новые бюрократические препятствия для миллионов украинцев.

Более того, отсутствие удостоверения рыбака дает возможность приравнять рыбалку к административному нарушению, что потенциально позволит налагать штрафы.

Удостоверение рыбака: как получить

В настоящее время вопрос о том, как получить удостоверение рыболова, находится на стадии обсуждения. Сейчас окончательных решений о введении обязательного удостоверения еще нет, однако дискуссия уже вызвала резонанс среди рыболовов и экспертов.

В то же время в Украине с 2023 года действует рыболовный билет, который позволяет гражданам заниматься любительским выловом рыбы. Рыболовный билет в Украине позволяет рыбакам-любителям легально превышать суточную бесплатную норму вылова водных биоресурсов (3 кг). Он обеспечивает возможность увеличения улова через прозрачный платный механизм и устанавливает обратную связь между рыбаком и государственными органами.

В отличие от обсуждаемого удостоверения, рыболовный билет не является обязательным для всех и не ограничивает конституционное право на пользование водными ресурсами, а лишь регулирует условия и объемы любительского вылова.

Как заказать удостоверение рыбака и нужно ли это делать сейчас

В настоящее время на водоемах общего пользования разрешено заниматься любительским рыболовством бесплатно, без удостоверений, для собственных нужд и в пределах установленных норм. Об этом напомнило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

При этом перед выходом на водоем важно соблюдать природоохранные правила и ограничения по вылову водных биоресурсов, которые действуют в течение всего года.

В соответствии с Правилами любительского рыболовства, рыбаки во время ловли должны иметь при себе устройство для измерения длины рыбы, чтобы контролировать размеры выловленных особей.

Чтобы избежать случайного нарушения закона, необходимо знать минимальные допустимые размеры рыбы и раков для вылова во внутренних водоемах Украины. Госрыбагентство призывает рыбаков ответственно относиться к рыбной ловле, поэтому, если пойманная особь меньше нормы, ее следует осторожно освободить с крючка и вернуть в водоем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.