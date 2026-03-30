Річкові раки вважаються справжнім делікатесом, однак варто пам’ятати, що виловлювати їх у водоймах дозволено не завжди. В Україні щороку запроваджують сезонні обмеження, щоб зберегти популяцію річкових раків.

Чи дозволено ловити раків в Україні

Наразі діє тимчасова заборона на вилов раків. За даними Держекоінспекції, вона триватиме з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. У цей час раки розмножуються, виношують ікру та формують молодь, тому будь-який вилов може серйозно нашкодити їхній чисельності.

На період дії обмежень дозволу на ловлю раків немає. Заборона поширюється на всі рибогосподарські водойми країни без винятку.

Під обмеження підпадає будь-який вилов:

промисловий;

любительський;

спортивний.

Також заборонено використовувати будь-які знаряддя лову.

Коли в Україні дозволять ловити раків

Багатьох цікавить, коли в Україні дозволять ловити раків після завершення обмежень. У більшості регіонів вилов знову стане можливим уже з 1 липня 2026 року.

Утім, є винятки — в окремих водоймах, зокрема на Закарпатті, у Дністровському лимані, Кучурганському водосховищі та частині водойм Одещини, строки можуть відрізнятися.

Після завершення заборони діятимуть чіткі правила:

не більше 30 раків на добу на водоймах загального користування;

до 50 — у платних водоймах;

дозволені лише визначені способи лову (наприклад, раколовки, ручний збір тощо).

Які обмеження діють навіть після заборони

Навіть коли дозвіл на ловлю раків відновлюється, рибалкам потрібно дотримуватися низки правил. Зокрема, не можна ловити раків у темну пору доби з використанням підсвічування.

Також встановлено мінімальний розмір:

10 см — для більшості водойм;

9 см — для окремих регіонів, зокрема Дунаю та Азовського басейну.

Ці вимоги спрямовані на те, щоб молоді особини встигали вирости та розмножитися.

Яка відповідальність за порушення

Порушення правил може обернутися серйозними наслідками. Якщо ігнорувати обмеження і не зважати, доведеться відповідати за законом.

Передбачені:

адміністративні штрафи;

відшкодування збитків;

в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

Сума компенсації за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн, і вона нараховується за кожну особину.

Пов'язані теми:

