Украинские защитники проводят успешную наступательную операцию на Александровском направлении, вынудив российское командование быстро менять планы и перебрасывать силы из-под Покровска. По состоянию на сегодня, ВСУ удалось вернуть под контроль уже 480 кв. км территории.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту и международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

Наступательная операция ВСУ на Александровском направлении

По словам Сырского, с 1 марта 2026 года российские войска планировали начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях.

Однако перед этим оккупанты вынужденно изменили свои планы, перебросили часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направлений на Александровское.

– Успех как раз заключается в освобождении территории. На сегодняшний день это 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории, – отмечает Сырский.

По его словам, российские войска фактически никогда не прекращали попытки проведения наступательных действий. Эти наступательные действия фактически перешли из 2025 в 2026 год, сказал главнокомандующий ВСУ.

Он вспомнил те дни перед Новым годом, когда ситуация на фронте ухудшилась. В частности, тогда ухудшились погодные условия и наблюдалась очень высокая наступательная активность противника.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что планы российского командования в 2025 году удалось сорвать, поэтому оккупанты не смогли их выполнить.

Сырский напомнил, что армия России пыталась захватить всю Донецкую, Луганскую, большую часть Днепропетровской и Запорожскую области, создать буферные зоны в Сумской и Харьковской областях, а также начать действия в Николаевской и Херсонской областях.

По его словам, это были глобальные планы России, которые она анонсировала. В частности, было много анонсов вокруг взятия Купянска. Сырский вспомнил шутки, когда даже показывали медаль “за третье взятие Купянска”.

Какая ситуация возле Покровска

В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что российские оккупанты шесть или семь раз “захватывали” Покровск. По его словам, это происходило с сентября 2024 года. Тогда впервые россияне объявили, что возьмут Покровск 30 сентября.

Однако по состоянию на сегодня, украинские защитники удерживают оборону на Покровском направлении. В частности, северные окрестности Покровска и Мирнограда, подчеркнул Сырский.

Он добавил, что каждый день российские оккупанты пытаются атаковать украинские позиции, несут потери и возвращаются назад. Как отметил главнокомандующий ВСУ, в армии России есть только трупы и раненые, но нет успеха.

