Українські захисники проводять успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку, змусивши російське командування швидко змінювати плани та перекидати сили з-під Покровська. Станом на сьогодні, ЗСУ вдалося повернути під контроль вже 480 кв. км території.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту та міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Наступальна операція ЗСУ на Олександрівському напрямку

За словами Сирського, з 1 березня 2026 року російські війська планували розпочати широкомасштабний наступ фактично на всіх 13 основних напрямках.

Однак перед цим окупанти вимушено змінили свої плани, перекинули частину сил і засобів з Покровського та Очеретинського напрямку на Олександрівський.

– Успіх якраз полягає в звільненні території. Станом на сьогодні, це 480 кв. км. Це перевищує результати, які у нас були під час Добропільської контрнаступальної операції. Якщо ви пам’ятаєте, там за час проведення операції ми звільнили понад 430 кв. км території, – зазначає Сирський.

За його словами, російські війська фактично ніколи не припиняли спроби проведення наступальних дій. Ці наступальні дії фактично перейшли з 2025 в 2026 рік, сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він пригадав ті дні перед Новим роком, коли було погіршення ситуації на фронті. Зокрема, тоді погіршилися погодні умови та була дуже висока наступальна активність дій противника.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що плани російського командування в 2025 році вдалося зірвати, тому окупанти їх не змогли виконати.

Сирський нагадав, що армія Росії намагалася захопити всю Донецьку, Луганську, більшу частину Дніпропетровської та Запорізьку області, створити буферні зони в Сумській і Харківській областях, а також розпочати дії в Миколаївській і Херсонськой областях.

За його словами, це були глобальні плани Росії, які вона анонсувала. Зокрема, було багато анонсів навколо взяття Куп’янська. Сирський пригадав жарти, коли навіть показували медаль “за третє взяття Куп’янська”.

Яка ситуація біля Покровська

Водночас головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російські окупанти шість чи сім разів “захоплювали” Покровськ. За його словами, це відбувалося з вересня 2024 року. Тоді вперше росіяни анонсували, що візьмуть Покровськ 30 вересня.

Але станом на сьогодні, українські захисники тримають оборону на Покровському напрямку. Зокрема, північні околиці Покровська та Мирнограда, наголосив Сирський.

Він додав, що кожного дня російські окупанти намагаються атакувати українські позиції, зазнають втрат та прямують назад. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, армія Росії має тільки трупи та поранених, але не має успіху.

