Главная цель Вооруженных сил Украины заключается не только в истощении сил российских оккупантов, но и в удержании стратегической инициативы, что вынуждает врага подстраиваться под действия защитников.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту и международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

Сырский о тактике и стратегии ВСУ

По словам Сырского, ВСУ уже диктуют условия на поле боя, заставляя противника перебрасывать ресурсы на направления, где наступают украинские подразделения.

Сырский перечислил главную цель Вооруженных сил Украины на 2026 год. Среди важных направлений действий:

проведение стратегической оборонительной операции для сдерживания российских войск;

недопущение потери украинской территории;

истощение сил и средств оккупантов;

создание условий для проведения полномасштабных наступательных операций ВСУ;

наращивание украинских резервов;

качественная подготовка наших защитников;

проведение контрнаступательных и наступательных операций на тех направлениях, где РФ слаба.

По словам Сырского, это необходимо ВСУ, чтобы освободить украинскую территорию от российских оккупантов, а также удерживать оперативную и стратегическую инициативу.

Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ, сейчас российские войска играют по нашим правилам, ведь они вынуждены подстраиваться и сосредотачивать свои усилия там, где наступают украинские защитники.

– Это огромный труд всех: от солдата до генерала. Поскольку все наступательные операции нуждаются, во-первых, в детальном планировании, во-вторых – тщательной подготовке, а также сохранении этого всего в тайне, — добавил Сырский.

Связанные темы:

