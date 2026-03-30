Головна мета Збройних сил України полягає не лише у виснаженні сил російських окупантів, а й в утриманні стратегічної ініціативи, що змушує ворога підлаштовуватися під дії захисників.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту та міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Сирський про тактику і стратегію ЗСУ

За словами Сирського, ЗСУ вже диктують умови на полі бою, змушуючи противника перекидати ресурси на напрямки, де наступають українські підрозділи.

Зараз дивляться

Сирський перерахував головну мету Збройних сил України на 2026 рік. Серед важливих напрямків дій:

проведення стратегічної оборонної операції для стримування російських військ;

недопущення втрати української території;

виснаження сил і засобів окупантів;

створення умов для проведення повномасштабних наступальних операцій ЗСУ;

нарощування українських резервів;

якісна підготовка наших захисників;

проведення контрнаступальних та наступальних операцій на тих напрямках, де РФ є слабкою.

За словами Сирського, це необхідно для ЗСУ, щоб звільнити українську територію від російських окупантів, а також утримувати оперативну та стратегічну ініціативу.

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, зараз російські війська грають за нашими правилами, адже вони змушені підлаштовуватися та зосереджувати свої зусилля там, де наступають українські захисники.

– Це величезний труд всіх: від солдата до генерала. Оскільки всі наступальні операції потребують, по-перше, детального планування, по-друге – ретельної підготовки, а також збереження цього всього в таємниці, – додав Сирський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.