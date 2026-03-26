На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей были поражены ЗРК Тор-М1 и склады боеприпасов россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 26 марта.

ВСУ поразили ЗРК Тор-М1 и склады с боеприпасами россиян

— В ночь на 26 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М1 в районе Новопскова на ВОТ Луганской области. Также были поражены склады боеприпасов противника в районах Македоновки, Буряковой Балки на ВОТ Донецкой области, — говорится в сообщении.

Силы обороны также наносили удары по складам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка в Луганской области.

Были поражены два склада материально-технических средств и расположение ремонтного подразделения врага на ТВТ Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Каменки на временно оккупированной территории Луганской области и временно оккупированного Луганска в Донецкой области.

Масштабы нанесенного врагу ущерба и потери россиян в настоящее время уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили не менее 1 210 российских захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения вражеская армия потеряла около 1 292 170 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

