Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 30 березня: знищено 870 окупантів, 48 артсистем і майже 2,5 тис. БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 870 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 30 березня 2026
- особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб,
- танків – 11 824 (+4) од.,
- бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.,
- артилерійських систем – 39 049 (+48) од.,
- РСЗВ – 1 708 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 337 од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 86 160 (+183) од.,
- спеціальної техніки – 4 105 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
