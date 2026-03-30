Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 870 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 30 березня 2026

  • особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб,
  • танків – 11 824 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 39 049 (+48) од.,
  • РСЗВ – 1 708 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 337 од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 350 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.,
  • крилатих ракет – 4 491 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 86 160 (+183) од.,
  • спеціальної техніки – 4 105 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

