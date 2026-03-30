Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 870 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 30 березня 2026

особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб,

танків – 11 824 (+4) од.,

бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.,

артилерійських систем – 39 049 (+48) од.,

РСЗВ – 1 708 (+1) од.,

засобів ППО – 1 337 од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 86 160 (+183) од.,

спеціальної техніки – 4 105 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 496-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.