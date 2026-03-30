В Украине продолжается масштабная реформа системы военного управления, главная цель которой — разгрузить штабы и повысить качество командования войсками. Сейчас реализация корпусной реформы находится на втором этапе.

Создание корпусов позволит командирам лучше знать свои подразделения и нести полную ответственность за результат на поле боя.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту и международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу рассказал о корпусной реформе и ее этапах.

Сырский о корпусной реформе

– Сначала международные партнеры требовали, чтобы Украина реформировала свою армию. Сегодня украинская армия реформирует НАТО. Мы это видим. А что нужно изменить сегодня в армии?

– Что касается реформ, вы же знаете, что мы проводим такую большую реформу. Мы ее не завершили. Это корпусная реформа.

– В чем она заключается? На каком она этапе?

– На втором этапе. Реформа заключается в том, что на первом этапе было создано управление корпусов. У нас уже существовало тогда три корпуса. Сформировано 16 корпусов. То есть дополнительно 13 – в Вооруженных силах, еще два корпуса – в Национальной гвардии. По состоянию на сегодняшний день, продолжается создание корпусных комплектов.

Сама реформа заключалась в том, что есть большая армия, недостаточное количество профессиональных органов военного управления и особенно оперативного уровня. Вы помните, тогда у нас были оперативно-тактические группировки и командования.

Люди в этих оперативно-тактических группировках находились там временно и занимали временные должности, их направляли на определенный срок — на два-три месяца. Это действительно сказывалось на качестве управления. Они не знали своих войск и того, чем они командуют, не чувствовали ответственности. Кстати, и нельзя было спросить об этой ответственности, потому что люди не находились в постоянном контакте и непосредственном подчинении. Это было все временно, во-первых.

Во-вторых, количество органов управления явно не соответствовало количеству бригад. То есть увеличилась численность боевых бригад. Этот процесс был объективным, потому что враг наращивал свою численность. Вы же помните, они начали агрессию с 140 тысяч, а сейчас 718 тысяч.

Конечно, росло количество наших Вооруженных сил и боевых компонентов. А численность органов управления оставалась фактически неизменной, потому что просто их не было больше и не из кого было создавать. Поэтому система управления была перегружена. Я помню, что некоторым оперативно-тактическим группировкам подчинялись 23 бригады. Сам процесс был очень сложным, тяжелым и некачественным, поэтому приняли решение о переходе на корпусную систему.

То есть мы подсчитали количество корпусов, чтобы максимально разгрузить и оптимизировать систему управления.

Сырский о втором этапе корпусной реформы

– И сейчас продолжается второй этап, где мы перемещаем бригады, которые имеют свою специфику. Например, бригады Национальной гвардии. Уже фактически первый корпус полностью сформирован и командует своими бригадами. Третий армейский корпус, например, у него полностью свой полный армейский комплект бригад. В других корпусах, где это возможно, мы перемещаем бригады.

В корпусах есть бригады территориальной обороны, бригады, принадлежащие морской пехоте, десантно-штурмовые бригады и штурмовые части.

Все эти бригады перемещаются, потому что одни потеряли боеспособность, их вывели, на их место встала другая бригада, другие бригады перебросили в состав наступательной группировки.

То есть этот процесс — это живой организм, который постоянно дышит, перемещается, активно маневрирует и ведет боевые действия. Такого стабильного положения на данный момент просто невозможно создать.

А что касается этого второго этапа, что у нас происходит? У нас завершается создание корпусных комплектов. То есть корпуса должны иметь комплект войск для того, чтобы проводить корпусные операции. Например, там созданы батальоны беспилотных систем. Сейчас эти батальоны в ряде корпусов уже созданы. Они превратятся в полки.

Созданы подразделения радиоэлектронной борьбы. Фактически во всех корпусах созданы артиллерийские бригады, зенитно-ракетные дивизионы, инженерные подразделения, подразделения поддержки. То есть то, что должно быть в каждом корпусе для того, чтобы обеспечить полноценное проведение операции. Мы фактически находимся на завершении этого этапа сейчас.

– И будет еще третий этап?

– Третий этап – это уже будет, наверное, когда мы расставим все так, как оно есть. И третий этап, скорее всего, будет уже проходить во время завершения боевых действий.

