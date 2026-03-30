В Україні триває масштабна реформа системи військового управління, головна мета якої – розвантажити штаби та підвищити якість командування військами. Зараз реалізація корпусної реформи перебуває на другому етапі.

Створення корпусів дозволить командирам краще знати свої підрозділи та нести повну відповідальність за результат на полі бою.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту та міжнародному оглядачу телеканалу ICTV Володимиру Рунцю розповів про корпусну реформу та її етапи.

Сирський про корпусну реформу

– Спочатку міжнародні партнери вимагали, щоб Україна реформувала свою армію. Сьогодні українська армія реформує НАТО. Ми це бачимо. А що треба змінити сьогодні в армії?

– Що стосується реформ, ви ж знаєте, що ми проводимо таку велику реформу. Ми її не завершили. Це корпусна реформа.

– У чому вона полягає? На якому вона етапі?

– На другому етапі. Реформа полягає в тому, що на першому етапі було створено управління корпусів. У нас вже існувало тоді три корпуси. Сформовано 16 корпусів. Тобто додатково 13 – в Збройних силах, ще два корпуси – в Національній гвардії. Станом на сьогодні, продовжується створення корпусних комплектів.

Сама реформа полягала в тому, що є велика армія, недостатня кількість професійних органів військового управління і особливо оперативного рівня. Ви пам’ятаєте, тоді в нас були оперативно-тактичні угруповання та командування.

Люди в цих оперативно-тактичних угрупованнях були на тимчасовій основі та посадах, відряджались на певний термін, на два-три місяці. Це дійсно впливало на якість управління. Вони не знали своїх військ та того, чим вони командують, не відчували відповідальність. До речі, і не можна було запитати про цю відповідальність, тому що люди не перебували в постійному контакті та безпосередньому підпорядкуванні. Це було все тимчасово, по-перше.

По-друге, кількість органів управління явно не відповідала кількості бригад. Тобто збільшилася чисельність бойових бригад. Цей процес був об’єктивним, тому що ворог нарощував свою чисельність. Ви ж пам’ятаєте, вони почали агресію з 140 тисяч, а зараз 718 тисяч.

Звичайно, зростала кількість наших Збройних сил і бойові компоненти. А чисельність органів управління залишалася фактично незмінною, тому що просто їх не було більше і не було з кого створювати. Тому система управління була перевантажена. Я пам’ятаю, що деякі оперативно-тактичні угруповання командували 23 бригадами. Сам процес був дуже складним, важким і неякісним. Тому ухвалили рішення про перехід на корпусну систему.

Тобто ми підрахували кількість корпусів для того, щоб максимально розвантажити та оптимізувати систему управління.

Сирський про другий етап корпусної реформи

– Наразі триває другий етап, де ми переміщуємо бригади, які мають свою специфіку. Наприклад, бригади Національної гвардії. Уже фактично перший корпус повністю сформований і командує своїми бригадами. Третій армійський корпус, наприклад, у нього свій повний армійський комплект бригад. В інших корпусах, де це можливо, ми переміщуємо бригади.

У корпусах є бригади територіальної оборони, бригади, які належать морській піхоті, десантно-штурмові бригади та штурмові частини.

Всі ті бригади переміщуються, тому що одні втратили боєздатність, їх вивели, на їхнє місце стала інша бригада, інші бригади перекинули до складу наступального угруповання.

Тобто цей процес – це живий організм, який постійно дихає, переміщується, активно маневрує і веде бойові дії. Такого сталого положення на цей час просто неможливо створити.

А що стосується цього другого етапу, що у нас відбувається? У нас завершується створення корпусних комплектів. Тобто корпуси повинні мати комплект військ для того, щоб проводити корпусні операції. Наприклад, там створені батальйони безпілотних систем. Зараз ці батальйони в низці корпусів вже створені. Вони перетворяться в полки.

Створені підрозділи електронної боротьби. Фактично у всіх корпусах створені артилерійські бригади, зенітно-ракетні дивізіони, інженерні підрозділи, підрозділи підтримки. Тобто те, що має бути в кожному корпусі для того, щоб забезпечити повноцінне проведення операції. Ми фактично перебуваємо на завершенні цього етапу зараз.

– І буде ще третій етап?

– Третій етап – це вже буде, напевно, коли ми розставимо все так, як воно є. І третій етап, скоріш за все, буде вже проходити під час завершення бойових дій.

