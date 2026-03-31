Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по делу Мидас. Вскоре Офис генерального прокурора направил в Израиль запрос о его экстрадиции.

НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича

Обновлено в 18:27. В интервью YouTube-канала Є питання главный детектив по делу Александр Абакумов сообщил, что в Офис генерального прокурора были направлены все материалы для экстрадиции фигуранта дела Мидас Тимура Миндича.

В Офисе генерального прокурора заявили, что направили в Министерство юстиции Израиля запрос об экстрадиции, сообщает Суспільне новини.

Там отмечают, что в полученном от НАБУ ходатайстве якобы обнаружили ряд процессуальных и технических недостатков.

— В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ обработал и доукомплектовал 24 тома материалов, а также подготовил и перевел текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее Абакумов заявлял, что Офис генпрокурора не подписал ходатайство, хотя документы находились там две недели.

Он объяснил, что Израиль является сложной для экстрадиции страной, и для того чтобы экстрадировать человека, им нужно передать фактически материалы всего уголовного производства.

– Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано, – сказал Абакумов.

Напомним, что украинский бизнесмен Тимур Миндич находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый Миндичгейт или операция Мидас).

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Известно, что он находится в Израиле.

