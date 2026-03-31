Юлия Захарченко, редактор ленты
Дело Мидас: Офис генпрокурора направил запрос об экстрадиции Миндича
- НАБУ и Офис генерального прокурора подготовили пакет документов для выдачи Тимура Миндича.
- Несмотря на первоначальные процессуальные замечания, сейчас все доказательства по делу Миндичгейт официально переданы Министерству юстиции Израиля.
Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по делу Мидас. Вскоре Офис генерального прокурора направил в Израиль запрос о его экстрадиции.
НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича
Обновлено в 18:27. В интервью YouTube-канала Є питання главный детектив по делу Александр Абакумов сообщил, что в Офис генерального прокурора были направлены все материалы для экстрадиции фигуранта дела Мидас Тимура Миндича.
В Офисе генерального прокурора заявили, что направили в Министерство юстиции Израиля запрос об экстрадиции, сообщает Суспільне новини.
Там отмечают, что в полученном от НАБУ ходатайстве якобы обнаружили ряд процессуальных и технических недостатков.
— В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ обработал и доукомплектовал 24 тома материалов, а также подготовил и перевел текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Израиля, — говорится в сообщении.
Ранее Абакумов заявлял, что Офис генпрокурора не подписал ходатайство, хотя документы находились там две недели.
Он объяснил, что Израиль является сложной для экстрадиции страной, и для того чтобы экстрадировать человека, им нужно передать фактически материалы всего уголовного производства.
– Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано, – сказал Абакумов.
Напомним, что украинский бизнесмен Тимур Миндич находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый Миндичгейт или операция Мидас).
В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Известно, что он находится в Израиле.