Національне антикорупційне бюро ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча у справі Мідас. Згодом Офіс генерального прокурора направив до Ізраїлю запит на його екстрадицію.

Оновлено о 18:27. В інтерв’ю YouTube-каналу Є питання головний детектив у справі Олександр Абакумов повідомив, що в Офіс генерального прокурора були направлені всі матеріали для екстрадиції фігуранта справи Мідас Тимура Міндіча.

В Офісі генпрокурора заявили, що скерували до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію, повідомляє Суспільне новини.

Там зазначають, що в отриманому від НАБУ клопотанні нібито виявили низку процесуальних і технічних недоліків.

— У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували й переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Ізраїлю, — йдеться у повідомленні.

Раніше Абакумов заявляв, що Офіс генпрокурора не підписав клопотання, хоча документи там перебували два тижні.

Він пояснив, що Ізраїль є складною для екстрадиції країною, тож для того щоб екстрадувати людину, їм потрібно передати фактично матеріали всього кримінального провадження.

– Ми підготували і переклали їхньою мовою великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована, – сказав Абакумов.

Нагадаємо, що український бізнесмен Тимур Міндіч наразі перебуває у розшуку. Його пов’язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий Міндічгейт або операція Мідас).

У листопаді 2025 року, за кілька годин до обшуків, Міндіч виїхав з України. Відомо, що він перебуває в Ізраїлі.

Пов'язані теми:

