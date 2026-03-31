Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Справа Мідас: Офіс генпрокурора направив запит на екстрадицію Міндіча
- НАБУ та Офіс генпрокурора підготували пакет документів для видачі Тимура Міндіча.
- Попри початкові процесуальні зауваження, наразі всі докази у справі Міндічгейт офіційно передано Міністерству юстиції Ізраїлю.
Національне антикорупційне бюро ініціює екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча у справі Мідас. Згодом Офіс генерального прокурора направив до Ізраїлю запит на його екстрадицію.
НАБУ направило генпрокурору документи на екстрадицію Міндіча
Оновлено о 18:27. В інтерв’ю YouTube-каналу Є питання головний детектив у справі Олександр Абакумов повідомив, що в Офіс генерального прокурора були направлені всі матеріали для екстрадиції фігуранта справи Мідас Тимура Міндіча.
В Офісі генпрокурора заявили, що скерували до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію, повідомляє Суспільне новини.
Там зазначають, що в отриманому від НАБУ клопотанні нібито виявили низку процесуальних і технічних недоліків.
— У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували й переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Ізраїлю, — йдеться у повідомленні.
Раніше Абакумов заявляв, що Офіс генпрокурора не підписав клопотання, хоча документи там перебували два тижні.
Він пояснив, що Ізраїль є складною для екстрадиції країною, тож для того щоб екстрадувати людину, їм потрібно передати фактично матеріали всього кримінального провадження.
– Ми підготували і переклали їхньою мовою великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована, – сказав Абакумов.
Нагадаємо, що український бізнесмен Тимур Міндіч наразі перебуває у розшуку. Його пов’язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий Міндічгейт або операція Мідас).
У листопаді 2025 року, за кілька годин до обшуків, Міндіч виїхав з України. Відомо, що він перебуває в Ізраїлі.