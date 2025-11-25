Фигуранты так называемой операции Мидас имели ряд материалов на десятки лиц, среди которых — министры и заместители министров, некоторые журналисты и сотрудники СБУ.

Дело Мидас: фигуранты имели “папки” на ряд влиятельных лиц

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики проинформировали, что фигуранты дела Мидас имели “папки” на министров, журналистов и сотрудников СБУ.

— … Я прошу реагировать так же народных депутатов и не замалчивать, когда Рокеты и Тенеры собирают на правоохранителей (материалы, — Ред.), включая здесь и сотрудников СБУ справки. То есть, эта группа собирала и на СБУ (материалы, — Ред.). Я думаю, им также это будет интересно. То есть, почему-то этой группе они, возможно, мешали — какие-то офицеры СБУ, такое тоже могло быть, — отметил директор НАБУ Семен Кривонос.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов отметил, что речь идет о сборе материалов на девять сотрудников СБУ. Он подчеркнул, что среди файлов, найденных на изъятых в ходе расследования носителях информации, есть аналогичные “справки” в отношении 16 действующих народных депутатов, в частности, главы антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной, Ярослава Железняка и других.

— (Есть данные, — Ред.) о 18 министрах или заместителях министров, которые занимали должности, в основном в энергетической сфере или сфере Министерства юстиции, в отношении 10 журналистов — включая Юрия Николова и ныне покойного Шалайского и других журналистов, которые освещали коррупцию в энергетической и других сферах, в отношении бывшего главы Укрэнерго и т.д., — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ.

Он сообщил, что правоохранители увидели, что после изменений, которые ранее прошли в составе правительства, произошло определенное перепрофилирование “зоны влияния” или “зоны интереса” этой преступной организации на сферу Министерства юстиции.

— Появляются профили о заместителях министра юстиции, появляются профили о профильных направлениях, таких как Государственная исполнительная служба, исполнение наказания, плюс эксперты, что самое важное, — сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ.

Согласно его данным, в этих материалах также есть ряд профилей экспертов Института Бакариуса и других.

— Соответственно, мы понимаем, что, скорее всего, для чего делались эти профили — чтобы иметь информацию непосредственно об экспертах и иметь возможность влияния, — сказал Абакумов.

В целом НАБУ установило, что фигуранты дела Мидас в целом собрали 527 справок о различных влиятельных людях государства.

— Среди всех 527 файлов мы видим 15 детективов НАБУ, которые непосредственно проводили расследования в сфере энергетики, в сфере правоохранительных органов и другие резонансные расследования, — сообщил он.

Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины обратил внимание на то, что часть этих файлов была сформирована 17 июля 2025 года — до обысков у сотрудников НАБУ.

— Обращаю внимание, что 17 июля были сформированы так называемые профили или справки в отношении ряда сотрудников, которые в дальнейшем получили подозрения от сотрудников других правоохранительных органов. Непосредственно хочу озвучить, что один из документов был сформирован в отношении Магамедрасулова Руслана — 17 июля, в отношении Тибекина Виталия, который в дальнейшем также получил подозрение — 17 июля, в отношении Токаря Евгения — 17 июля, — отметил Абакумов.

Он добавил, что в бюро зафиксировали и другую тенденцию в отношении этих файлов в преступной организации в отношении сотрудников НАБУ.

— Кроме детективов НАБУ… мы видим тенденцию, что, например, я подписываю запрос на Энергоатом об истребовании отдельных документов 22 января 2025 года — 30 числа уже в этой преступной организации профиль на меня есть. И один из руководителей отделов составляет протокол о не предоставлении информации на заместителя министра энергетики — через пять дней соответствующая справка попадает в папку к членам этой преступной организации, — подчеркнул руководитель подразделения детективов НАБУ.

В ДБР отметили, что никакого влияния фигурантов дела Мидас на сотрудников ГБР не зафиксировано.

Источник : Укринформ

