В Киеве и области правоохранители раскрыли и обезвредили агентурную сеть РФ, которая готовила серию заказных убийств украинских военных и общественных деятелей.

Об этом сообщают в Нацполиции и СБУ.

Раскрытие агентурной сети

Операцию по задержанию пособников врага провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с СБУ.

По данным следствия, деятельность группы координировал представитель Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — 39-летний сотрудник центра спецназначения Кубинка с позывным Метеор.

Для совершения преступлений он завербовал четырех человек, среди которых был сотрудник правоохранительных органов. Фигуранты подбирали потенциальные цели среди известных общественных деятелей и представителей командования Сил обороны Украины, в частности Главного управления разведки, Нацгвардии и добровольческих формирований.

Преступления планировались по четкому алгоритму с распределением ролей. Один из участников — руководитель охранной фирмы — обеспечивал группу транспортом. Для конспирации использовали автомобиль с мигалками, стилизованный под служебный. Водительницей была 46-летняя переселенка из Запорожья, которая должна была доставить исполнителя на место преступления и помочь ему скрыться после выполнения задания.

Непосредственного киллера, ранее судимого за разбой, российские спецслужбы завербовали еще в 2022 году в Херсоне через свою резидентку. После деоккупации города женщина уехала в РФ и продолжила координировать подрывную деятельность и вербовку агентов.

Участники агентурной сети общались через мессенджеры без сохранения истории переписки. Оружие и боеприпасы они получали из тайников, оборудованных на территории Киевской и Черкасской областей.

Фигурантов задержали во время подготовки убийства командира одного из добровольческих формирований территориальной общины Киева. Во время обысков у них изъяли оружие, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители также установили, что агенты планировали еще несколько убийств влиятельных украинских деятелей с использованием взрывчатки, которую должны были заложить под автомобили.

Всем задержанным сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также о несанкционированных действиях с информацией. Злоумышленникам грозит от 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Куратору и его резидентке заочно объявлены подозрения по ряду статей, в частности государственная измена и покушение на диверсию.

