В Киеве разоблачили агентов РФ, которые готовили убийства военных и активистов
- В Киеве и области раскрыли агентурную сеть РФ, которая готовила серию заказных убийств.
- В группу входили четверо завербованных лиц, среди них — сотрудник правоохранительных органов.
- Координацию осуществлял сотрудник ГРУ РФ с позывным Метеор.
- Целями были представители Сил обороны и известные общественные деятели.
В Киеве и области правоохранители раскрыли и обезвредили агентурную сеть РФ, которая готовила серию заказных убийств украинских военных и общественных деятелей.
Об этом сообщают в Нацполиции и СБУ.
Раскрытие агентурной сети
Операцию по задержанию пособников врага провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с СБУ.
По данным следствия, деятельность группы координировал представитель Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — 39-летний сотрудник центра спецназначения Кубинка с позывным Метеор.
Для совершения преступлений он завербовал четырех человек, среди которых был сотрудник правоохранительных органов. Фигуранты подбирали потенциальные цели среди известных общественных деятелей и представителей командования Сил обороны Украины, в частности Главного управления разведки, Нацгвардии и добровольческих формирований.
Преступления планировались по четкому алгоритму с распределением ролей. Один из участников — руководитель охранной фирмы — обеспечивал группу транспортом. Для конспирации использовали автомобиль с мигалками, стилизованный под служебный. Водительницей была 46-летняя переселенка из Запорожья, которая должна была доставить исполнителя на место преступления и помочь ему скрыться после выполнения задания.
Непосредственного киллера, ранее судимого за разбой, российские спецслужбы завербовали еще в 2022 году в Херсоне через свою резидентку. После деоккупации города женщина уехала в РФ и продолжила координировать подрывную деятельность и вербовку агентов.
Участники агентурной сети общались через мессенджеры без сохранения истории переписки. Оружие и боеприпасы они получали из тайников, оборудованных на территории Киевской и Черкасской областей.
Фигурантов задержали во время подготовки убийства командира одного из добровольческих формирований территориальной общины Киева. Во время обысков у них изъяли оружие, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами противоправной деятельности.
Правоохранители также установили, что агенты планировали еще несколько убийств влиятельных украинских деятелей с использованием взрывчатки, которую должны были заложить под автомобили.
Всем задержанным сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также о несанкционированных действиях с информацией. Злоумышленникам грозит от 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Куратору и его резидентке заочно объявлены подозрения по ряду статей, в частности государственная измена и покушение на диверсию.