Следили за авиабазами: задержаны два агента ФСБ, которые готовили удар РФ по Киевщине
- В Киеве два агента ФСБ пытались установить наличие на украинских аэродромах боевых самолетов и вертолетов.
- Также они хотели зафиксировать их техническое состояние.
- Таким образом мужчины помогали РФ готовить новый удар по Киевщине.
В Киеве разоблачены агенты ФСБ, которые собирали данные о дислокации Сил обороны Украины.
В столице задержаны два агента ФСБ
Как пишут СБУ и Офис генпрокурора, были разоблачены два агента Кремля, которые собирали и передавали информацию о местонахождении подразделений Сил обороны для последующих ударов РФ.
– При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора в Киеве сотрудники СБУ задержали двух агентов РФ. Их задачей был сбор и передача информации о местоположениях подразделений Сил обороны для последующих ударов РФ, — говорится в сообщении.
Кроме того, они пытались установить наличие на украинских аэродромах боевых самолетов и вертолетов и зафиксировать их техническое состояние.
Установлено, что агентами оказались двое местных наркозависимых. Они оказались в поле зрения спецслужб РФ, когда искали “легкий заработок” в тематических Telegram-каналах.
За обещание скорых выплат они ездили по региону, фиксировали режимные объекты на смартфоны, обходили периметры потенциальных “целей” и делали фото и видео под видом телефонных разговоров.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения). По ходатайству прокуратуры, суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права залога.
Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.