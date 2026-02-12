В Киеве разоблачены агенты ФСБ, которые собирали данные о дислокации Сил обороны Украины.

В столице задержаны два агента ФСБ

Как пишут СБУ и Офис генпрокурора, были разоблачены два агента Кремля, которые собирали и передавали информацию о местонахождении подразделений Сил обороны для последующих ударов РФ.

– При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора в Киеве сотрудники СБУ задержали двух агентов РФ. Их задачей был сбор и передача информации о местоположениях подразделений Сил обороны для последующих ударов РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, они пытались установить наличие на украинских аэродромах боевых самолетов и вертолетов и зафиксировать их техническое состояние.

Сейчас смотрят

Установлено, что агентами оказались двое местных наркозависимых. Они оказались в поле зрения спецслужб РФ, когда искали “легкий заработок” в тематических Telegram-каналах.

За обещание скорых выплат они ездили по региону, фиксировали режимные объекты на смартфоны, обходили периметры потенциальных “целей” и делали фото и видео под видом телефонных разговоров.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения). По ходатайству прокуратуры, суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.