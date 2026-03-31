У Києві та області правоохоронці викрили та знешкодили агентурну мережу РФ, яка готувала серію замовних убивств українських військових і громадських діячів.

Про це повідомляють у Нацполіції та СБУ.

Викриття агентурної мережі

Операцію із затримання поплічників ворога провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з СБУ.

За даними слідства, діяльність групи координував представник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ — 39-річний співробітник центру спецпризначення Кубінка із позивним Метеор.

До виконання злочинів він завербував чотирьох осіб, серед яких був правоохоронець. Фігуранти підбирали потенційні цілі серед відомих громадських діячів і представників командування Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки, Нацгвардії та добровольчих формувань.

Злочини планували за чітким алгоритмом із розподілом ролей. Один із учасників — керівник охоронної фірми — забезпечував групу транспортом. Для конспірації використовували автомобіль із проблисковими маячками, стилізований під службовий. Водійкою була 46-річна переселенка із Запоріжжя, яка мала доставити виконавця на місце злочину та допомогти залишити його після виконання завдання.

Безпосереднього кілера, раніше судимого за розбій, російські спецслужби завербували ще у 2022 році в Херсоні через свою резидентку. Після деокупації міста жінка виїхала до РФ і продовжила координувати підривну діяльність та вербування агентів.

Учасники мережі спілкувалися через месенджери без збереження історії листування. Зброю та боєприпаси вони отримували зі схронів, облаштованих на території Київської та Черкаської областей.

Затримали фігурантів під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва. Під час обшуків у них вилучили зброю, мобільні телефони та SIM-картки з доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці також встановили, що агенти планували ще кілька вбивств впливових українських діячів із використанням вибухівки, яку мали закласти під автомобілі.

Усім затриманим повідомили про підозру за статтями про державну зраду, замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією. Зловмисникам загрожує від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Куратору та його резидентці заочно оголошено підозри за низкою статей, зокрема державну зраду та замах на диверсію.

